La Xunta aboga por el reciclaje formativo y el bienestar laboral para atraer fuerza laboral en la búsqueda de un tejido empresarial más competitivo

O Porriño (Pontevedra), 3 de mayo de 2023 La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, abogó hoy por el reciclaje profesional y apuesta por el bienestar laboral como llaves para un tejido productivo más competitivo. Lo hizo en el encuentro O futuro do traballo en Galicia organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia (AJE Galicia) con la colaboración de Amazon en el auditorio de la Biblioteca Municipal de O Porriño.

En el acto se presentaron las conclusiones del estudio Nuevas tendencias laborales en España, realizado por Amazon y la consultora Ipsos, una información que la conselleira calificó de “relevante” tanto para el tejido empresarial como para las administraciones, ya que, dijo, es necesario conocer las preferencias del mercado para atraer fuerza laboral.

En el caso concreto de Galicia, indicó, se produce una situación atípica, en la que desciende el desempleo y se incrementan las afiliaciones, pero “aun así hay vacantes en diferentes sectores económicos porque no encuentran los nuevos perfiles que demanda el mercado o porque las condiciones laborales no son lo suficientemente atractivas”, declaró la titular de Promoción do Empleo. El reskilling o el reciclaje profesional es una de las claves para poder dar respuesta idónea a sus demandas, especificó.

Agenda de Capacidades

Lorenzana destacó que Galicia lleva más de un año trabajando en la Axenda Galega de Capacidades para o Emprego, una iniciativa pionera en España que parte de la colaboración público-privada y que pretende crear entornos de aprendizaje permanente en los que se actualicen las competencias profesionales de las personas trabajadoras.

A través de nueve mesas de trabajo sectoriales, en las que participaron entidades referentes de la economía gallega, se identificaron necesidades que no contaban con formación adaptada y “a las que ya se está dando respuesta, por ejemplo, a través de microformaciones diseñadas por las propias agrupaciones industriales y federaciones”, subrayó la conselleira.

Lorenzana abogó, en otro ámbito de cosas, por que las empresas sean competitivas también en el ámbito extrasalarial, y ofrezcan avances en flexibilidad horaria, ambiente o bienestar laboral. Estas cuestiones, indicó, contribuyen a incentivar la motivación de las personas trabajadoras, retienen el talento y maximizan la productividad hasta un 88 % según recientes investigaciones.

El estudio hoy presentado refleja ese interés ya que lo que más valoran las gallegas y gallegos en un trabajo es la estabilidad y el tiempo libre , seguidos del ambiente laboral, el salario o la flexibilidad horaria. “La nueva ley de igualdad gallega dedica un capítulo entero al bienestar laboral”, recordó la conselleira.

Apoyos a la conciliación

En Galicia, las empresas tienen a su disposición diferentes ayudas para favorecer la flexibilización horaria o el teletrabajo, articuladas a través de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. También la conciliación es una prioridad para el Gobierno gallego, que lleva años impulsando con ayudas para compensar la reducción de la jornada laboral y fomentar la corresponsabilidad; para la conciliación de las personas trabajadoras autónomas o para que entidades locales promuevan acciones de apoyo a las familias.

“Es necesario que tanto poder públicos y privados sigamos trabajando en este fin, pues cómo nos revela el estudio, solo el 42 % de la población puntúa como notable las medidas de conciliación de sus trabajos”, remarcó Lorenzana.

En la misma línea, la titular de Promoción do Emprego defendió el refuerzo de actuaciones públicas para conseguir la efectiva igualdad laboral y el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad.