La Xunta abre el plazo para inscribirse en el Programa de voluntariado ambiental intergeneracional en 18 espacios naturales

Santiago de Compostela, 31 de mayo de 2023 La Xunta de Galicia abre el plazo para inscribirse en el Programa de voluntariado ambiental intergeneracional en 18 espacios naturales de la Comunidad. Esta iniciativa gratuita ofrece un completo programa de actividades que impulsan el respeto y el cuidado por uno de los grandes tesoros de Galicia, su patrimonio natural.

En esta tercera edición de la iniciativa, puesta en marcha por las Consellerías de Política Social e Xuventude y la de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, se ofrecen 434 plazas. Serán un total de 32 actuaciones que se llevarán a cabo todos los fines de semana desde junio hasta el 8 de octubre. La primera cita será este mismo fin de semana en la Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia Illa de Ons.

Espacios naturales

Están programadas acciones en el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia (Illas Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada); en los parques naturales de A Baixa Limia-Serra do Xurés, El Invernadeiro, Serra da Enciña da Lastra, Monte Aloia, Fragas do Eume, y complejo dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán; en el Xeoparque Montañas del Courel; y en las reservas de biosfera As Terras do Miño, Río Eo, Oscos y Terras do Burón, Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, Ribeira Sacra y Sierras del Oribio y Courel, y Os Ancares Lucenses y Montes de Navia, Cervantes y Becerreá.

Además, y por primera vez, también se programan actuaciones en los Monumentos Naturais Fraga de Catasós y Costa de Dexo en la misma línea de las ediciones anteriores, en las que se fueron incorporando progresivamente a la iniciativa los parques naturales, las reservas de biosfera, las zonas de especial conservación y el geoparque mundial. Los escenarios serán, por lo tanto, 18 espacios naturales que componen el rico patrimonio natural de Galicia.

En cada uno de ellos el trabajo de los participantes se centrará en la realización de tareas de limpieza, señalización, eliminación de especies exóticas invasoras o catalogación de fauna y flora. Además, el programa procura fomentar la cooperación y el trabajo desinteresado desde una perspectiva intergeneracional.

Inscripción

Las personas interesadas en inscribirse en esta edición del Programa de Voluntariado Ambiental Intergeneracional pueden hacerlo a través del espacio habilitado en la página web www.voluntariadogalego.org. Los únicos requisitos para participar en este programa autonómico son haber cumplido los 18 años, residir en la Comunidad Autónoma de Galicia y felicitar el formulario que se encuentra en la página web. La selección se realizará por rigurosa orden de inscripción.

La Xunta de Galicia cubre los gastos de desplazamiento (autobús desde Santiago de Compostela y/o barco), mantenimiento, alojamiento, seguros y actividades formativas. Cada participante debe llevar los útiles de aseo personal y toalla, así como el atuendo idóneo para las actividades al aire libre.