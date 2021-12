La Xunta actúa de manera transversal e integral en la puesta en valor de la tierra agraria y en la fijación de población en el rural para afrontar el reto demográfico

La Xunta desarrolla una actuación transversal e integral para fijar población en el rural y afrontar -desde todos los departamentos implicados- el reto demográfico. Así lo destacaron hoy la conselleira de Política Social, Fabiola García, y el titular de Medio Rural, José González, que visitaron la aldea modelo de Infesta, en el ayuntamiento de Monterrei, acompañados por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén y de la directora general de Impulsa Galicia, Enyd López. Este núcleo de población se puso en valor conforme a una de las herramientas de movilización amparadas por la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia, la de las aldeas modelo.

En Infesta, ambos conselleiros lamentaron la ausencia del secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya, a un acto que estaba específicamente diseñado para él, concretamente para mostrarle los pasos dados por la Xunta con el objetivo de fijar población en el rural. En este sentido, la conselleira de Política Social señaló que la mejor manera de conocer las necesidades del rural es sobre el terreno, acercándose a sus aldeas y conversando con sus vecinos. Recordó que las dos casas nido y casas del mayor que hoy visitan los conselleiros son una muestra de recurso de conciliación que sirve para fijar población y para dinamizar las zonas del rural menos pobladas. Además de permitir que las familias compatibilicen su vida laboral y personal, permiten que las personas mayores y los más pequeños de la casa reciban cuidados y atención profesionales y adaptados a sus necesidades.

Fabiola García resaltó que el Gobierno gallego está poniendo en marcha medidas destinadas a paliar el desequilibrio territorial y el reto demográfico mientras que la política del Gobierno central “es humo”. “Al tiempo que el Gobierno gallego está poniendo en marcha aldeas modelo, casas nido o casas del mayor, el Gobierno central no aporta ni un solo euro a hacer frente al reto demográfico en Galicia”, apuntó. Por eso, reivindicó una vez más una mayor implicación por parte del Ejecutivo central para seguir apostando por las zonas menos pobladas del rural gallego.

Por su parte, el Gobierno gallego sigue blindando las políticas públicas para atender a la despoblación y por eso en este año Galicia se convirtió en la primera Comunidad en aprobar una Ley de impulso demográfico a nivel nacional. Una normativa que recoge medidas transversales para atender a este reto como la Estrategia retorna, para fomentar el retorno de los gallegos en la diáspora, ayudas para el apoyo a la juventud y, por supuesto, beneficios para las familias.

La conselleira señaló que le gustaría haber contado con la presencia del secretario general para el Reto Demográfico porque el ayuntamiento de Monterrei reúne muchas de las medidas impulsadas desde Galicia en este ámbito y porque también representa un escenario perfecto para conocer sus características.

Recuperación del rural

Apelando a la coordinación interadministrativa en este cometido, José González recalcó que la Xunta está impulsando el Proyecto de recuperación integral y sostenible del rural gallego, con el que se opta a los fondos Next Generation con una cuantía que asciende a los 601 millones de euros. Mediante este proyecto tractor, del que solicitó altura de miras al Estado, se trata de poner en valor un importante volumen de tierra hoy abandonada en Galicia, hasta 18.000 hectáreas, a través de los instrumentos de la Ley de recuperación. Esta iniciativa -recordó- contempla también un fuerte impulso de las aldeas modelo, hasta un número de 200, como mecanismo de recuperación de la población y para afrontar el reto demográfico. Se trataría, trasladó, de “aldeas modelo, que serán también, en el futuro, inteligentes y sostenibles”.

El titular de Medio Rural añadió que con esta iniciativa se pretende además poner en valor unas 2.000 edificaciones en las diferentes aldeas modelo, lo que permitirá -destacó- “recuperar población en el rural ligada a la actividad agroganadera y forestal sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental”. Así, señaló también, este proyecto contribuirá “a transformar el territorio rural gallego”, por lo que consideró que “es merecedor de los fondos Next Generation, que entendemos -y le tenemos que trasladar al Gobierno central- que son recursos de la UE para transformar nuestra economía y por eso apostamos con fuerza por él”, remarcó.

En términos semejantes, José González afirmó que esta iniciativa de las aldeas modelo encaja, además, con la de las Smart Villages de la Unión Europea. Se trata, explicó, de fomentar aldeas inteligentes, que sean sostenibles tanto desde el punto de vista ambiental como tecnológico y de habitabilidad. En este sentido puso en valor que este año ya se comenzó a trabajar, con carácter piloto, en la elaboración del Plan de dinamización de las aldeas modelo de Muimenta (Carballeda de Avia), Penedo (Boborás) y Osmo (Cenlle) y a lo largo de 2022 se pondrá en marcha su desarrollo.

Precisamente, las aldeas modelo buscan recuperar tierra abandonada o infrautilizada de forma sostenible alrededor de los núcleos de población, creando actividad agroganadera y anticipándose a los incendios forestales. Esta aldea en particular -la de Infesta-, señaló González, saldrá este año a concurrencia competitiva para poner en valor una superficie de casi 37 hectáreas, propiedad de unos 230 particulares y distribuidas en 930 parcelas. En este caso, añadió, las principales orientaciones productivas serán los cultivos de huerta o forrajeros y también de vid, para reforzar la producción en la denominación de origen vitivinícola de Monterrei.

Además, el titular de Medio Rural destacó que Infesta es una de las 14 aldeas modelo ya aprobadas en toda Galicia, que constituyen un ejemplo de como las nuevas herramientas creadas con la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia ayudan a hacer frente al reto demográfico. En esta misma línea, González indicó que esta aldea y las demás ya aprobadas son “el inicio de una larga lista de las que vendrán más adelante”. Así, recordó que Galicia dispone ya, aproximadamente, de medio centenar de aldeas en diferentes fases de tramitación, por todo su territorio.

En otro orden cosas, el conselleiro señaló también que la Xunta trabaja en colaboración con la Diputación de Ourense en el plan de recuperación, dinamización y valorización integral del área suroriental de esta provincia y que parte de esta iniciativa se desarrollará, precisamente, al amparo de la Ley de recuperación, que contempla numerosas actuaciones para fijar población en este territorio y fomentar su recuperación, dinamización y puesta en valor. En este contexto, indicó que se pondrán en marcha varios instrumentos de movilización previstos en esta norma, procurando reducir el impacto paisajístico y fomentar un desarrollo sostenible del territorio. En el caso concreto de la comarca de Monterrei, avanzó que los cuatro núcleos proyectados en esta comarca supondrán la puesta en valor de 206 hectáreas en 2.466 parcelas de casi 700 propietarios.

El conselleiro enmarcó esta iniciativa en la cooperación institucional entre la Xunta, la Diputación ourensana y los 11 ayuntamientos de la comarca e insistió en abogar porque esta colaboración “se produzca también con el Gobierno Central, a pesar de que en esta ocasión tenemos que lamentar la ausencia del secretario general para el Reto Demográfico”. Así, explicó que Francesc Boya no pudo acudir la esta cita “por motivos de agenda, a pesar de que ayer estuvo todo el día en Galicia, pero no fue capaz de atender este proyecto esencial para el rural gallego”