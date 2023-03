La Xunta anuncia dos nuevas órdenes de ayudas para obras en instalaciones deportivas dirigidas a ayuntamientos y entidades

El secretario general para el Deporte, José Ramón Lete Lasa, compareció en la Comisión 1ª Institucional, de Administración General, Justicia e Interior para informar de la inversión de la Xunta en instalaciones deportivas en Noia en los últimos años. En sus palabras, Lete Lasa destacó el presupuesto histórico que presenta la Secretaría General para el Deporte de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, que en 2023 cuenta con más de 44 millones de euros, un 36% más que en 2022 y superando el techo histórico de 2009. De este presupuesto, cerca de 20 millones, el 45%, se dedicará a la construcción y mejora de instalaciones deportivas, destacando dos nuevas órdenes plurianuales. La primera de ellas tendrá un presupuesto de 6 millones de euros para los ayuntamientos gallegos (siendo reservados 3,4 millones para 2023) y otra con un presupuesto de cerca de 1,5 millones de euros para las entidades deportivas (siendo ejecutados en este 2023, 785.000 euros).

El mandatario gallego subrayó la importancia de las actuaciones realizadas en las instalaciones deportivas en las comarcas de Noia y Barbanza desde 2010 con una inversión de la Xunta de 1,7 millones de euros en los cuatro ayuntamientos de la comarca noiesa -Lousame, Noia, Outes y Porto do Son-, así como los otros cuatro de la comarca del Barbanza -Boiro, Pobra do Caramiñal, Rianxo y Ribeira- en un total de 18 actuaciones con un presupuesto de más de 1,8 millones de euros, lo que supone que la Xunta de Galicia sufragó el 90% de estas acciones. En este sentido, Lete Lasa destacó la inversión autonómica en instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Noia desde 2016, consiguiendo un total de 150.000 euros en cinco actuaciones que contaron con un presupuesto de más de 232.500 euros.

El responsable del deporte gallego señaló la importancia de las pistas multideporte como las que la Secretaría General para el Deporte llevó a cabo en Noia en 2020 o en Porto do Son en 2021. De hecho, la actuación llevada a cabo en Porto do Son supone una apuesta para los deportes urbanos que están ganando una gran presencia entre los más jóvenes gracias a su inclusión en el programa olímpico, siendo el ayuntamiento sonense un referente con la celebración del Rompetiño, que cuenta también con el apoyo de la Xunta. Lete Lasa citó también la importancia del Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica, gracias al que la Consellería de Cultura, Educación y Universidad ejecuta, de manera cofinanciada, pistas multideporte en los centros de Educación Infantil y Primaria y en los centros integrados no universitarios (CPI) de titularidad municipal. Al amparo de este plan se realizaron pistas multideporte en Lousame, Noia, Outes y Porto do Son.

Al hilo de esta idea, Lete Lasa destacó la importancia de la inserción de hábitos saludables en los más jóvenes y destacó el programa Xogade que viene de subir en un 21,5% su prima anual promedio hasta los 2,16 millones de euros y que, poco a poco, recupera las cifras pre pandemia, cerrando la temporada 2021/2022 con 120.000 niños y niñas mutualizados.

Deporte noiés

El secretario general para el Deporte exaltó el deporte noiés y destacó al Noia Portus Apostoli FS, que juega en la máxima división nacional de fútbol sala, la veintena de equipos que reciben regularmente las ayudas de la Secretaría General para el Deporte, así como los deportistas gallegos de alto nivel como Caetano Horta (remo), Martín Iglesias (kickboxing) o Jesús Manuel Veiga y Adrián Salanova (taekwondo).

Además de la pista multideporte, Lete Lasa destacó las principales actuaciones llevadas a cabo en Noia con la colaboración de la Xunta de Galicia entre las que destacan la reforma de los vestuarios del polideportivo de Bergondo, en 2017 con una aportación de 60.000 euros sobre los 90.000 euros del total de la obra; las actuaciones de conservación del club de remo, en 2020; y dos intervenciones en 2022 destinadas al pabellón Agustín Mourís, la ampliación de la capacidad del pabellón (48.200 euros de los que la Xunta acercó el 80%) y la instalación de un videomarcador (15.000 euros, con una colaboración también del 80%).