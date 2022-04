La Xunta aporta 210.000 euros en ayudas para la organización de 11 festivales audiovisuales

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais de la Xunta de Galicia, Jacobo Sutil, participó este mediodía en la presentación en Tui del XVIII Festival Internacional de Documentales Play-Doc, donde anunció la publicación hoy mismo de la resolución de adjudicación de la convocatoria de subvenciones a festivales audiovisuales de 2022, que distribuye 210.000 euros entre 11 certámenes de toda Galicia.

Uno de los beneficiarios es precisamente el Play-Doc de Tui, que celebra su decimoctava edición del 4 al 8 de mayo, para la que cuenta con una ayuda de 38.473 euros a través de la línea de apoyo con la que el Gobierno gallego contribuye anualmente a la organización con carácter profesional de muestras que son consideradas estratégicas para el sector.

Junto con el evento tudense, también son adjudicatarios de la convocatoria de este año (S8) Muestra Internacional de Cine Periférico de A Coruña (40.000 euros), Festival Internacional de Cine Curtocircuito de Santiago de Compostela (32.688 euros), Festival de Cans de Cortometrajes, en O Porriño (31.000 euros), Festival Internacional de Cortometrajes de Bueu (17.201 euros), Festival Carballo Interplay (16.678 euros), Intersección-Festival de Arte Audiovisual Contemporánea, en A Coruña (11.411 euros), Novos Cinemas-Festival Internacional de Cine de Pontevedra (8772 euros), MICE Muestra Internacional de Cine Etnográfico del Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela (8594 euros), Festival de Cine Inclusivo, en Vigo (3093 euros) y Galician Freaky Film Festival, también en Vigo (2087 euros).

Tendencia al alza

La dotación de la convocatoria para 2022, que se resolvió en régimen de concurrencia competitiva, supone un incremento del 5% respecto a 2021, con lo que se mantiene la tendencia al alza desde la creación en 2015 de esta línea de apoyo, tal y como explicó el representante de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad.

Sutil acompañó hoy a la organización del Play-Doc en el anuncio de la programación completa de esta edición, en el que también intervinieron los representantes de otras de las entidades colaboradoras. En su intervención, hizo hincapié en la especialización y en los valores singulares sobre los que se asienta cada una de las muestras subvencionadas por la Xunta.

En el caso del Play-Doc, destacó que “combina de manera magistral esa mirada a lo último y más interesante de la producción internacional en el género documental, al tiempo que le dedica un completo apartado a la creación gallega y sirve de encuentro para la formación y el intercambio profesional”.

Este año, el festival ofrecerá una amplia selección de la producción gallega más reciente, con 14 títulos de cineastas de reconocido prestigio internacional y también de nuevos nombres. Entre ellos, los últimos trabajos, en estreno oficial en Galicia, de Lois Patiño (O sembrador de estrelas), Diana Toucedo (Tatuado nos ollos levamos o pouso), Carla Andrade (Ningún río me protexe de min), Andrés Goteira (Welcome to ma maison), Lucía Estévez (O nido dos paxaros), David Varela (Un ceo impasible), Nerea Barros (Memoria) o David Vázquez (O último de Arganeo).

También se podrán ver las cintas más recientes de Oliver Laxe, Enar de Dios y Simone G. Saibene, así como O que queda, de Alejandro Rodríguez, y O ceo é azul cunha soa nube, de Fernando Areal, que tendrán en Play-Doc su estreno mundial. Fuera de competición, Play-Doc proyectará en su sesión inaugural con Sycorax, de Lois Patiño y Matias Piñeiro, que llega a Galicia después de su estreno en la Quincena de Realizadores del Festival Internacional de Cine de Cannes.

Retrospectivas inéditas

Esta decimoctava edición ofrecerá también cuatro retrospectivas inéditas en España de Helke Misselwitz, Danny Lyon, Richard P. Rogers y del cineasta portugués Antonio Campos, esta última en colaboración con la Filmoteca de Galicia y la Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema. Además, el norteamericano Bruce Weber vuelve a elegir la cita tudense para el estreno español de su película más reciente, The Treasure of His Youth: The Photographs of Paolo Di Paolo.

Como en años anteriores, el programa incluye, asimismo, las competiciones internacionales de largometrajes y cortos, junto con una nueva entrega de la sección Cinema Percorrido, en esta ocasión dedicada a la danza, y otra serie de actividades complementarias como mesas en línea o los conciertos de Niño de Elche y la banda gallega NACHO · FAIA · LAR.