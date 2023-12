La Xunta apoya con cerca de 160.000 euros a mejora de los parques empresariales de Vilar do Colo y As Somozas La delegada territorial, Martina Aneiros, supervisó esta mañana los trabajos de acondicionamiento de dos vías que el Ayuntamiento de Cabanas acometió en el polígono Vilar do Colo gracias a una aportación de 48.000 euros