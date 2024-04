La Xunta apoya la celebración en A Coruña de los Días Europeos de la Artesanía con demostraciones y talleres de oficios artesanales en el Centro Ágora

El director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, visitó esta mañana en A Coruña la iniciativa Oficios en Acción, impulsada por la Asociación Galega de Artesáns con el apoyo de la Xunta con motivo de la celebración de los Días Europeos de la Artesanía. Entre el 2 al 7 de abril , Galicia se suma a esta iniciativa europea de divulgación de los oficios artesanales a través de una amplia programación de demostraciones, talleres, cursos, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas impulsados por más de 60 talleres inscritos en artesanía de Galicia y otras entidades asociativas y centros de divulgación de la artesanía.

La Xunta, a través de la Fundación Artesanía de Galicia, es de nuevo la encargada de coordinar el programa de actividades en la Comunidad y colabora con diferentes propuestas que se están desarrollando desde el pasado martes en Xinzo de Limia, Mondoñedo, Ourense, Santiago de Compostela, Cuntis, Vigo, Ponteceso, Muros, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Catoira y Niñodaguia. El programa completo y toda la información sobre el evento a nivel nacional se puede consultar en la página web diasdelaartesania.es.

Oficios en acción

La iniciativa Oficios en Acción, apoyada por la Xunta a través de la Fundación Artesanía de Galicia, se celebra durante toda la jornada de hoy sábado en el Centro Ágora de A Coruña. En horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas se ofrecen demostraciones de oficios como la joyería, a cargo del taller A Feitura, o de la talla de vidrio, con Eugenio Soto del taller Corman. Hay también talleres de encuadernación impartidos por Códice; de cerámica, a cargo de Víctor Ares; de marroquinería, impartidos por los talleres coIRaxe y Jatafarta; de elaboración de complementos textiles con Lucecús; de bisutería con Artesanía Nia; de tapices, con Cuaderna Maestra; de joyería con Mario López; de estampación textil con la técnica Hapa Zome, impartido por Casperlota; y de rogado de libros, a cargo de Mioco Diseños.

Otras propuestas

Los Días Europeos de la Artesanía son una iniciativa de divulgación de los oficios artesanales que se celebra cada año en diferentes países y cuyo programa en Galicia está coordinado por la Fundación Artesanía de Galicia. La Xunta colabora con otras propuestas en Vigo, Ourense, Santiago de Compostela, Ponteceso, Muros, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Catoira, Cuntis, Mondoñedo, Niñodaguia y Xinzo de Limia.

En Santiago de Compostela, Creativas Galegas organiza hoy dos escaparates vivientes: uno por la mañana de Escultura de libros reciclados del que se encarga DRositas y otro a cargo de Spacio B y denadinteriores. En esta ciudad, tres talleres artesanales localizados en la Calle de San Pedro abrirán las puertas de sus espacios creativos para celebrar los Días Europeos de la Artesanía. En horario de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:30 h hoy sábado y mañana domingo de 10:00 a 14:30 h se podrán visitar los talleres de El Taller de Fer, Brigantia Orfebres y Noga Arts.

También hoy sábado se está desarrollando en Niñodaguia (Xunqueira de Espadanedo) la IV Fornada Tradicional en los antiguos hornos de piedra, impulsada por el Museo de Alfarería de Niñodaguia. Y en el local de la Asociación de Artesáns de Ourense (Colón, 24) están previstos diferentes talleres de cerámica impartidos por Olería do Batán, hoy y mañana, y talleres de joyería impartidos por Mario López, mañana domingo. En el Museo do Mar de Galicia, en Vigo, se organizan talleres participativos en el Museo do Mar de Galicia, en Vigo, a cargo de los talleres artesanales Como pez en el agua, Peixesapop, Carlos San Claudio y Medialúa.

Hoy se celebra en diferentes localidades la iniciativa “Artesanía na ladea”, con talleres de cerámica y de manipulado de papel en escuelas unitarias y centros socioculturales de los ayuntamientos de A Pobra do Caramiñal, Muros, Porto do Son, Catoira y Rianxo impartidos por Raposiñas, Manuel Figueiras, Laura Ventoso, Mar Barral y Pedras de papel. Hoy sábado, también es la cita con los Días Europeos de la Artesanía en la Fundación Eduardo Pondal, en Ponteceso, a través de un taller participativo a cargo de Artesanía de remate de juguetes de madera; en Cuntis continúan los talleres de cerámica castreña de la Fundación Terra Termarum; y en Mondoñedo se están desarrollando también demostraciones y talleres a cargo de la Asociación Os Muíños.