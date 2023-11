La Xunta apoya la constitución de una asociación de indicaciones geográficas protegidas de vino gallegas

El director de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria, José Luis Cabarcos, estuvo presente en la reunión por la que se constituyó la asociación de las Indicaciones Geográficas Protegidas de vino de Galicia. Entre ellas se encuentran la de O Barbanza e Iria, la de Betanzos, la del Val do Miño de Ourense, la de Ribeiras do Morrazo y la de Terras do Navia.

Estos sellos de calidad vitivinícola se suman a las cinco denominaciones de origen con las que cuenta Galicia -Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei- lo que da cuenta de la importancia del sector vitivinícola para la comunidad gallega.