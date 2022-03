La Xunta apoya la marcha “Ultreia” por el Camino Portugués y destaca los valores de deporte, convivencia y solidaridad que comparte con la ruta xacobea

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, participó esta mañana en la presentación de Ultreia by Xacobeo 21-22, la cuarta edición de la marcha popular por el Camino Portugués apoyada por la Xunta y que se volverá a celebrar el domingo después del parón del año pasado debido a la pandemia del coronavirus.

Alfonso Rueda destacó que esta ruta de senderismo comparte con la ruta xacobea valores como la convivencia y el compañerismo, la superación y la solidaridad. Así, recoge el espíritu de la peregrinación y permite compartir una jornada de convivencia entre los participantes poniéndose a prueba en los distintos recorridos y, al mismo tiempo, con un fin solidario.

En todas las ediciones se realiza una recogida de alimentos que en esta ocasión se destinará a los afectados por el conflicto de Ucrania y, tal como aclaran las ONGD sobre el terreno, deberán ser productos no perecederos y envasados o enlatados.

La Xunta apoya esta iniciativa organizada por el Diario de Pontevedra y la Agrupación Deportiva HQR! que ya está consolidada como una cita de referencia en la provincia pontevedresa en el que se refiere a las actividades relacionadas con el deporte y la salud. De hecho, esta edición consigue el récord de inscritos y contará con 356 participantes.

Tanto los participantes en esta marcha popular Ultreia by Xacobeo 21-22 como los peregrinos que caminan a Galicia pueden disfrutar de la práctica de actividad física en plena naturaleza al tiempo que descubren el patrimonio de la comunidad. Ese turismo tranquilo y poco masificado en espacios abiertos es lo que precisamente están demandando los visitantes tras la pandemia y lo que Galicia ofrece con un destino seguro y de calidad y con un Camino de Santiago seguro.

El recorrido completo para completar la Ultreia son 52 kilómetros entre Tui y Pontevedra, coincidiendo con las tres primeras etapas del Camino Portugués. Según las condiciones físicas de cada persona existen otros tres itinerarios de menor distancia: el corto de 19 kilómetros hasta O Porriño, el medio de 33 kilómetros hasta Redondela y el largo de 40 kilómetros hasta Arcade.

El vicepresidente primero de la Xunta recordó que por esta ruta del Camino Portugués, y por su variante por la costa, pasaron el año pasado la cuarta parte de los 180.000 peregrinos que sellaron su Compostela al llegar a Santiago. Se trata de un de los itinerarios que está creciendo y que en este primer trimestre de 2022 ya recibió más de 3.100 peregrinos, lo que supone alrededor de un tercio de los más de 10.200 que obtuvieron su credencial en este período.

Estas cifras, segundo expuso Alfonso Rueda, muestran la reactivación del Camino de Santiago, toda vez que el año pasado entre enero y marzo apenas habían llegado 270 peregrinos. Por eso, confía en que este año sea el resurgir del Camino a nivel internacional con la llegada de peregrinos de todo el mundo para celebrar este Xacobeo 21-22.