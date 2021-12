La Xunta aumenta en más de un 12% su inversión en las contrataciones artísticas de la Red Gallega de Teatros y Auditorios

La Red Gallega de Teatros y Auditorios tiene ya preparada la amplia cartelera que desplegará durante el primer semestre de 2022 en 40 de sus espacios asociados, acercándole al público una variada oferta cultural con 329 funciones escénicas y conciertos de 128 formaciones, gallegas en su mayor parte. La Xunta de Galicia destina 574.000 euros, un 12,5% más que en 2021, la este primer período de la programación anual, que se financia al 50% con las entidades locales gestoras de los escenarios, de manera que la inversión conjunta en contrataciones artísticas hasta finales de junio superará los 1,13 millones de euros.

Además, este veterano programa de la Xunta está reforzando durante la pandemia su papel como una de las principales vías para la distribución de los espectáculos producidos profesionalmente en Galicia. De hecho y pese a los cierres y a las restricciones sanitarias vividas durante este año, la Red Gallega de Teatros y Auditorios finalizará 2021 con más de 500 actuaciones ofrecidas por 163 formaciones.

Su nueva programación semestral arrancará el próximo 13 de enero con la representación en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Cee de Cigarreiras, espectáculo de la compañía Contraproducións basado en La tribuna, de Emilia Pardo Bazán. Con siete funciones, el montaje dirigido por Cándido Pazó es, además, una de las más contratadas al amparo nueva temporada de la Red Gallega de Teatros y Auditorios.

Más de 150 espectáculos

En ella sobresalen, asimismo, los espectáculos As que limpian, que La Panadería estrenará en febrero y que consiguió 15 representaciones en este circuito; Smoke on the Water, de Ibuprofeno Teatro, con 12, ; A lúa vai encuberta, de Incendiaria en coproducción del Centro Dramático Galego, también con 12; Libre como os paxaros, de Teatro del Atlántico, con nueve; Quijote, de Pedras de Tarjeta, y Morte accidental dun anarquista, de Talía Teatro, ambas con ocho; y O cerdo de pé, de Producciones Teatráis Excéntricas, con siete. En total, entre enero y junio se exhibirán 159 diferentes propuestas de teatro, danza, magia, música y nuevo circo tanto para público adulto como familiar.

La Consellería de Cultura, Educación y Universidad les confirmó también a los espacios programadores cuáles serán las cuantías concretas que la Xunta les facilitará en 2022 para contribuir al desarrollo de su respectiva actividad como parte de la Red a lo largo de todo el año. En estos cómputos, experimentan un incremento sustancial las aportaciones del Gobierno gallego a los auditorios municipales de Vigo (55.885 euros, cerca de un 40% más que en 2021) y Lugo (28.611 euros, con un aumento superior al 50%), Teatro Rosalía Castro de A Coruña (50.000 euros, un 18% más que en 2021) o Teatro Principal de Ourense (32.500 euros, un 22% más), entre otras.

El calendario de funciones al amparo de este circuito puede consultarse en las agendas de las web de Cultura de Galicia y de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).