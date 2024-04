La Xunta celebra el Día del Libro con actividades culturales en las bibliotecas y también con libreros, escolares y niños de pediatría hospitalaria

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López, visitó esta mañana la carpa de la Agrupación de Libreros de Ourense, una actividad que forma parte de la extensa programación cultural con la que la Xunta de Galicia está celebrando el Día Internacional del Libro, que incluye más de una treintena de acciones en las bibliotecas gestionadas por la Administración autonómica y también con escolares y con niños de pediatría del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

Además de la visita a la carpa de libreros en la ciudad de Ourense, el máximo responsable de Cultura, Lingua e Xuventude participó hoy en la programación cultural que se articuló en la Ínsua de los Poetas con estudiantes de centros educativos de la comarca de O Carballliño: IES Ferro Couselo, CEIP de Maceda, CEIO de Seixalvo, CEIP Terras de Maside, Colegio Luis Vives y Colegio Vila del Arenteiro.

El acto incluyó música, lecturas de poemas, escenificaciones y otras actuaciones creativas para destacar la importancia del libro en cualquiera de sus formatos para el desarrollo de la humanidad.

El conselleiro hizo un llamamiento a disfrutar de todas estas acciones alrededor del libro y la lectura que erigió ccomo “vía de expansión de la identidad y cultura de Galicia” y recordó que el Día Internacional del Libro es una fecha que la Unesco estableció para incentivar la lectura, promover la industria editorial y defender los derechos de los escritores y escritoras de todo el mundo.

En este sentido, consideró una efeméride más que idónea para que, a través de la amplia programación cultural alrededor de esta fecha, poder acercarse o ahondar en la figura a la que este año se le dedica el Día de las Letras Gallegas, a la poeta, a la ensayista, a la música y a la dramaturga, Luísa Villalta.

Hábitos lectores en Galicia

El conselleiro también puso en valor los datos que refleja el Estudio sobre hábitos lectores y compra de libros en Galicia 2023, ya que revela que el índice de lectura se encuentra 1,4 puntos por arriba del promedio estatal y el 61,3 % de la población lee libros en gallego tanto de manera habitual como ocasional.

Además, este informe muestra que, en lo relativo a la infancia, el porcentaje de niños entre 10 y 13 años que lee libros en su tiempo libre es del 83,7 % y casi el 97 % de los gallegos y gallegas mayores de 14 años lee algún tipo de material al menos una vez al trimestre.

Finalmente, José López también recordó que la Xunta tiene en marcha un Plan de impulso al libro gallego en el marco del Plan Xeración Cultura dotado de 34 millones de euros.

Programación cultural en Pediatría del Hospital de Ourense

La programación especial con motivo del Día del Libro también tiene en cuenta a los niños ingresados en los hospital para que puedan participar de acciones vinculadas a la lectura, sobre todo por su importancia de ocio, cultura y entretenimiento en períodos de convalecencia.

Precisamente, la Unidad de Pediatría del Hospital de Ourense, que incluye el área sanitaria también de Verín y O Barco de Valdeorras, está acogiendo desde el pasado lunes y hasta mañana miércoles diferentes actividades integradas por un taller, entrega de marcapáginas y regalo de libros, tanto a los más pequeños y pequeñas como a las personas mayores ingresadas.

Más de una treintena de actividades en las bibliotecas

Las bibliotecas públicas gestionadas por la Xunta de Galicia también se suman, como todos los años, a esta celebración, realizando una serie de actividades para festejar el Día del Libro. Una cita que se complementa con más de una treintena de propuestas a lo largo del mes por parte de estas entidades, esenciales en la promoción y difusión del libro gallego.

La Biblioteca de Galicia, en la Cidade da Cultura, celebrará hoy esta efeméride con regalos de bolsas sorpresas de libros a los usuarios y visitantes que se acerquen hasta sus instalaciones este día. También ofrecerán visitas guiadas a las 12,30 y a las 17,00 horas.

En A Coruña, la Biblioteca Pública Miguel González Garcés apuesta por las visitas guiadas y los talleres, con dos fechas marcadas: hoy, día 23, y el día 30 a las 10,00 horas. Además, hay programados dos talleres: para esta tarde, a las 18,30 horas, será el turno de la actividad De alá de onde eu veño para público adulto y el día 25, a las 11,15 horas, se desarrollará O libro inclusivo.

Por su parte, la Biblioteca Pública de Lugo apuesta por acercar escritores hasta la entidad. Así, el día 25, la escritora Áurea L. Lamela hablará sobre el proceso de escritura de novelas policíacas y sobre sus obras. También se programará una tertulia con Adolfo de Abel sobre temas locales. Para completar este calendario, estará expuesta la muestra O arte da tipografía.

Ya en Ourense, hoy, a las 18,00 horas, se realizará un taller de escritura creativa para adultos, y el día 27, a las 12,00 horas, estará Sabela Gago con el taller de juegos infantiles O nariz de Pinocho.

En Pontevedra, la Biblioteca Pública Antonio Odriozola programa dos muestras bibliográficas, las que estarán disponibles hasta 30 de abril: Día do Libro 2024, para comenzar e non parar de ler, destinada a público juvenil, y A estética do aburrimento na literatura, pensada para adultos. Tras realizar estos días varios talleres infantiles finalizarán esta programación especial el día 26, a las 18,00 horas, con una sesión familiar de cuentos y talleres de dibujo a cargo de Polo correo do vento.

Una agenda muy cultural

En la capital gallega, la Biblioteca Pública Ánxel Casal cuenta con una amplia agenda para celebrar el Día del Libro. Así, hoy, se sortearán cuatro lotes de libros y se realizará una visita guiada a las 12,00 horas.

Asimismo, la entidad organiza la ruta Compostela (d)escrita a cargo de Maos Innovación Social para conocer la Compostela literaria. También, el día 27, a las 12,00 horas, está programado el cuentacuentos Sorpresa! con La Ventana del Maxín. Todas estas propuestas se completan con las muestras bibliográficas Libros para ler nun día y Banda diseñada autobiográfica feita por mulleres, las que ya están disponibles.

Finalmente, la Biblioteca Pública Juan Compañel de Vigo realiza visitas guiadas durante la jornada de hoy, a las 12,00 y a las 18,00 horas, en la que los participantes podrán descubrir la muestra Un obxecto fascinante: o libro ao longo da historia, que estará disponible hasta el 11 de mayo. Más allá de esto, el 26 de abril, a las 19,00 horas, la escritora Rebeca Dapena presentará su libro Mundanal ruido. Poemas para un tempo revolto; el día 20, a las 12,00 horas, se celebrará la actividad infantil Contamaxias del Mago Paco, y el día 27, a la misma a la misma hora, está programado el cuentacuentos en inglés The Colourful monster.

I Encuentro Letras en la plaza

La programación por el Día del Libro también incluye el I Encuentro Letras en la Plaza, que se celebrará mañana miércoles, día 24, en el Ayuntamiento de A Lama. Se trata de una actividad de dinamización de la lectura, organizado por el CEIP de A Lama. Está dirigida a estudiantes de los centros educativos de Fornelos de Montes, Carballedo (Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade) y A Lama.

Ferias del Libro de Galicia

Hay que añadir a los festejos de esta efeméride el circuito de las Ferias del Libro de Galicia, que dio comienzo el pasado viernes en Ferrol y continúa en Santiago de Compostela, a partir del próximo sábado, y recorrerá 13 villas y ciudades gallegas.

De este modo, después de la cita en la capital gallega, las Ferias del Libro de Galicia tendrán como siguiente parada O Porriño, del 9 a 12 de mayo : y Lugo, del 13 a 17 de mayo . También estará presente en la provincia de Ourense, del 5 a 8 de junio ; en Redondela, del 13 a 16 de junio ; Vigo, del 1 a 7 de julio ; Ponteareas, del 11 a 14 de julio ; y Rianxo, del 14 al 27 de ese mismo mes. En agosto, la Feria del libro estará también en A Coruña, del 1 al 10; Viveiro, del 12 al 15; en Foz, del 16 al 19; y en Monforte de Lemos, del 21 al 24.