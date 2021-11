La Xunta colabora con el Ayuntamiento de A Cañiza en mejoras en el polideportivo y en la adquisición de colectores para la recogida selectiva de residuos

La directora general de Administración Local, Natalia Prieto, visitó hoy el ayuntamiento de A Cañiza, donde avanzó que el Gobierno gallego colaborará con el ayuntamiento en mejoras en el polideportivo de Carballo do Marco y en la adquisición de colectores para la recogida selectiva de residuos.

Natalia Prieto indicó que con la firma de este convenio, la Xunta aporta a este ayuntamiento pontevedrés más de 70.000 euros destinados a la reparación de la cubierta del polideportivo, a la reposición de lucernarios y bajantes, además de la adquisición de equipaciones para la recogida selectiva de residuos.

La directora general fue invitada por el presidente del Clube Balonmano Cañiza, Rubén Fernández Reinaldo, para conocer de primera mano la situación del pabellón y asistió al encuentro del equipo sénior femenino, recién ascendido a la División de Honor Plata Femenina, en el propio Pabellón Municipal de A Cañiza.

En la actualidad, en el pabellón polideportivo se juegan partidos de balonmano de primera división nacional y en la división de plata femenina, por lo que, según indicaron desde el ayuntamiento, para acoger estas competiciones es imprescindible que el pabellón se encuentre en unas buenas condiciones, y en la actualidad en la zona de juego hay goteras y la cubierta está muy deteriorada, por lo que se hace necesaria esta actuación para que no tenga que cerrar esta instalación deportiva.

Natalia Prieto destacó la importancia de la colaboración de la Xunta con los ayuntamientos para llevar a cabo actuaciones que, en muchas ocasiones, los municipios no podrían ejecutar en solitario. Por eso, la Xunta apuesta por la colaboración entre administraciones y también la cooperación entre las propias entidades locales para compartir servicios con el fin de conseguir ayuntamientos más sostenibles y con capacidad de ofrecer de servicios de calidad a sus vecinos.