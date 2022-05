La Xunta colabora con la gala de los premios de teatro María Casares en la que el recuerdo de la actriz en su centenario será el eje temático

El Teatro Rosalía Castro de A Coruña acoge este jueves día 2 de junio a gala de entrega de los XXVI Premios de Teatro María Casares, que tendrán como hilo conductor el recuerdo de la actriz que les da nombre con motivo de la conmemoración del centenario de su nacimiento en la capital coruñesa. Así lo adelantó hoy la Asociación de Actores y Actrices de Galicia (AAAG), que vuelve a contar con la contribución económica de la Xunta de Galicia para la convocatoria de sus galardones, que ponen en valor el trabajo de los profesionales del teatro gallego a lo largo del pasado año.

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, participó este mediodía en la presentación del evento junto con los representantes de la organización y del resto de las entidades colaboradoras. En su intervención, señaló que la Xunta intensifica este año su aportación económica al convenio con la AAAG para el desarrollo tanto de la gala, que recupera el formato y la capacidad anteriores a la pandemia, como de sus actividades paralelas.

Apoyo económico a 12 de los espectáculos finalistas

El representante de la Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades felicitó los profesionales artífices de los 14 espectáculos finalistas este año. Mostró, asimismo, su satisfacción por el hecho de que 12 de estos montajes fueran llevadas la escena con la implicación económica de la Xunta, bien como producciones propias del Centro Dramático Galego (Terceiro acto, O charco de Ulises y Serba me, serbavo te) o coproducciones (A lúa vai encuberta, junto a Incendiaria y A Quinta do Cuadrante), bien a través de la convocatoria anual de subvenciones a la creación escénica: Cigarreiras, de Contraproducións y Teatre Romea; Othello, de Voadora; Comando Comadres, de Matrioshka Teatro; A parábola do angazo, de Talía Teatro; Morgana en Esmelle, de Sarabela Teatro; A cazola de Lola, de Tanxarina; Soga y cinsa, de Atribuiría Escénica, y Cubo , de Elefante Elegante.

La relación de candidaturas se completa con las de Quijote , de Pedras de Cartón, y Hugo , de Los Náufragos Teatro, de manera que son 14 las propuestas que competirán en las 14 categorías convocadas este año. Además, durante la gala se homenajeará el autor, director y actor Lino Braxe, a quién se le concedió el Premio de Honor a Marisa Soto a título póstumo.

Carlos Álvarez-Ossorio dirige en esta ocasión a gala de entrega de los premios, en la que las actrices Marián Bañobre, Nerea Brey, Marta Pérez, Rosa Puga Davila, Mónica de Nut y Sheyla Fariña le pondrán voz a las palabras de la propia María Casares, mientras que el grupo Proyecto X será el encargado de la música en directo.

A lo largo de la ceremonia se irá retratando la trayectoria de Casares a través de cuatro etapas vitales (la infancia, el exilio, la guerra y el teatro como patria), en recuerdo de la mítica actriz de la escena francesa, quien en 1996 le cedió su nombre a la Asociación de Actores y Actrices de Galicia para la celebración de sus premios anuales.

Programación conmemorativa

Tal y como señaló Sutil, con este vistazo especial hacia la figura de María Casares, la gala se incorpora también a la serie de actividades conmemorativas de su centenario, que la Xunta promueve en colaboración con diferentes entidades. Se trata de un amplio programa, que se está desarrollando durante todo el año, tanto en Galicia como fuera, a través de propuestas digitales, editoriales, escénicas y audiovisuales que recorrerán toda su huella histórica desde diferentes plataformas y lenguajes.

“Algunas de ellas las podemos disfrutar estos días, como son la exposición itinerante 100% María Casares. O teatro é refuxio, la muestra de la Cidade da Cultura de Galicia María Casares-Pedro Soler. Colliure 1989, el ciclo de conferencias que acoge el Museo de Bellas Artes de A Coruña o, mismamente, otro de los proyectos que compartimos con la Asociación de Actores y Actrices de Galicia en el marco del Fondo de Proyectos Culturales Xacobeo: los documentos videográficos María Casares: voces para un centenario”, concluyó.