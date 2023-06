La Xunta colabora con las XVI Xornadas Abrindo Camiño, que este año ensalza la figura de la maestra mindoniense en Cuba Andrea López Chao

La Xunta colabora con las 16ª Jornadas del peregrino Abrindo Camiño, que se desarrollarán los días 30 de junio y 1 y 2 de julio en varios escenarios de Mondoñedo y en la escuela habanera de Santaballa (Vilalba). El delegado territorial de la Administración autonómica en Lugo, Javier Arias, participó hoy en la presentación del programa junto con el presidente de la entidad organizadora –Abrindo Camiño -, Luis Fernández Ansedes, así como representantes del Ayuntamiento de Mondoñedo y de otras entidades implicadas.

Esta edición lleva por título Camiño de Santiago e emigración; y ensalzará la figura de la maestra emigrada a Cuba Andrea López Chao, nacida en Mondoñedo en 1874. Así, se reconocerá y se divulgará la labor que desarrolló en el país caribeño en el ámbito educativo, sociosanitario y en la defensa de los derechos de las mujeres.

Javier Arias explicó que la Xunta acerca financiación para organizar las actividades, realizar un documental sobre la homenajeada y ofrecer a los asistentes una degustación de productos gallegos con Indicación Xeográfica Protexida y Denominación de Orixe, con el objeto de promocionar la marca Galicia Calidade.

Programa

En las charlas y mesas redondas previstas intervendrán numerosas figuras del ámbito de la cultura, de la Universidad y representantes de instituciones, entidades y asociaciones gallegas vinculadas con las temáticas que se abordarán. La apertura de las jornadas será el viernes 30 en Mondoñedo con la inauguración de la exposición O soño cubano da emigración galega, cedida por el Consello da Cultura Galega; seguida de ambas ponencias sobre O Camiño de Santiago, itinerario cultural e dinamizador socioeconómico internacional; y A emigración en Cuba: o Centro Galego da Habana e a súa interrelación con Galicia: a bandeira, o himno e a Real Academia Galega.

El sábado 1 de julio continuará el programa en Mondoñedo, con varios actos centrados en la figura de Andrea López Chao. Entre otras cuestiones, se abordará su papel como directora del Plantel Educativo Concepción Arenal del Centro Galego de La Habana; vicepresidenta fundadora de la sociedad Hijas de Galicia, centrada en la protección de la mujer emigrante; o como impulsora del Hospital e Balneario de acogida y asistencia a mujeres emigrantes en riesgo de exclusión. También se analizará su participación en el I Congreso da Muller celebrado en la Habana en 1923. Como homenaje se instalará un panel informativo sobre ella en la calle Casas Novas de Mondoñedo y se distribuirán ejemplares del periódico monográfico Mondoñedo na memoria dedicados a su persona.

El domingo día 2 se trasladarán las actividades a la escuela habanera de Santaballa. Allí se abrirá la exposición Luces alén mar, cedida también por el Consello da Cultura Galega; y se desarrollarán cuatro charlas y coloquios: Os camiños en América, Santiago en América e os Santiagos de América: mito, toponimia e representacións. Presencia e tradición de Santiago na cidade da Habana; Pregoando o Camiño Lebaniego e a Hospitalidade no albergue do abuelo Peuto Güemes; As Sociedades de Instrución, Recreo e Beneficencia da emigración galega en América; y O legado en Galicia das asociacións de instrución e recreo habaneiras e bonaerenses.

Actuaciones musicales, ofrendas florales, recitales poéticos o un desayuno de confraternidad completarán el programa.