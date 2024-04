La Xunta completa la renovación de las instalaciones del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de O Veral con una inversión de cerca de 550.000 €

La Xunta está a punto de completar la renovación de las instalaciones del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS) de O Veral, en el ayuntamiento de Lugo, para hacerlas más funcionales con una inversión de cerca de 550.000 euros.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó el centro, donde explicó que los trabajos finalizarán esta misma semana y que permitirán dar un paso más en el fomento de la conservación y recuperación de las especies de fauna silvestre al tiempo que se mejoran las condiciones de trabajo de sus profesionales.

La responsable autonómica subrayó que las obras supusieron la construcción de un nuevo edificio que permite conectar todas las dependencias destinadas a los animales y, en paralelo, mejorar las estancias en las que se encuentran los servicios administrativos.

Por eso, la estructura del inmueble principal se reparte en dos módulos, un administrativo en el que se realizará la recepción de los animales, el tratamiento y la atención veterinaria, y otro para la recuperación inicial de los ejemplares y los servicios de atención. La parte administrativa contará con dependencias como oficina-sala de recepción, consulta-sala de operaciones, sala de personal, vestuarios, sala de crías, unidad de cuidados y almacén.

Mientras, el módulo de recuperación cuenta con una cámara para mamíferos, cuatro cámaras de vuelo -tres ya preexistentes que se conservan parcialmente y una nueva-, seis azoreras, tres salas de mudas, tres destinadas a aves nocturnas, un almacén, una sala de necropsias, un túnel de vuelo y piscinas de aves pelágicas.

Precisamente, Ángeles Vázquez destacó novedades como el túnel de vuelo, con dos compartimentos para que las aves recuperadas puedan practicar antes de devolverlas al medio natural, y la zona de especies acuáticas se complementó con dos nuevas piscinas.

Todas estas mejoras contribuirán a optimizar la labor del CRFS O Veral, centrado en el cuidado y restablecimiento de los ejemplares de fauna silvestre autóctona que no están en condiciones de subsistir por sí mismos en medio natural con el objetivo de devolverlos a su hábitat y, cuando no es posible, integrarlos en programas de conservación ex situ -fuera del medio natural- o de educación ambiental.

Red de centros

Este centro de recuperación de fauna es uno de los cuatro existentes en Galicia -uno por provincia- y recibió el año pasado algo más de 600 ejemplares de fauna silvestre entre aves, mamíferos y reptiles.

A las instalaciones de Lugo se suman las de Santa Cruz, en el ayuntamiento coruñés de Oleiros; las del Alto do Rodicio, en el municipio ourensano de Maceda; y las de Carballedo, en el ayuntamiento pontevedrés de Cerdedo-Cotobade. A lo largo de 2023 los cuatro centros recibieron un total de 4.830 animales, la mayoría de ellos aves, seguidas de mamíferos y reptiles.