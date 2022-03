La Xunta concede 466.000€ a las principales bodegas de O Condado, A Paradanta y O Baixo Miño para reestructuración y conversión de viñedo

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Rural, acaba de conceder 466.000 euros a las principales bodegas de las comarcas de O Condado, A Paradanta y O Baixo Miño al amparo de la orden de ayudas para reestructuración y conversión del viñedo. Las principales beneficiarias de estas aportaciones son Señorío de Rubiós (As Neves), La Val (Salvaterra do Miño), Altos de Torona (Tomiño), As Lasas (Arbo), Santiago Ruiz (O Rosal), y Chan de Vide (As Neves, entre otras.

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, informó de esta concesión acompañado por el jefe territorial del Medio Rural, Antonio Crespo, y el alcalde de As Neves, Xosé Manuel Rodríguez, en una visita a las instalaciones de Señorío de Rubiós, que ejecuta en la actualidad nuevas plantaciones de vid en 25 hectáreas con las últimas ayudas recibidas del Gobierno gallego.

Esta bodega, que recibió una de las cuantías más altas de Galicia en esta última convocatoria, ya amplió 22 hectáreas de plantaciones en los últimos años con las aportaciones de la Xunta y en la actualidad está ejecutando los proyectos al amparo de las órdenes de 2020 y 2021, que finalizarán en julio de este año y del siguiente, respectivamente, y de la aportación otorgada a la empresa de su propiedad Servicios Agrícolas San Juan de Rubiós. En total, estas tres iniciativas de desarrollo del suelo de vid actualmente en marcha cuentan con más de 400.000 euros en ayudas de Medio Rural.

“Es un orgullo visitar una bodega como Señorío de Rubiós que trabaja con esta calidad, que tiene premios nacionales e internacionales por sus vinos, que diversifica su producción entre el blanco albariño y las variedades tintas y los vinos espumosos, que exporta la mitad de su producción al resto de España y a una decena de mercados extranjeros y que sigue apostando por el rural con proyectos paralelos, como el hotel, el enoturismo o la producción de mermeladas y miel, por lo que siempre va a contar con el apoyo de la Xunta”, explicó el representante autonómico.

Esta bodega, que invirtió en la última década 1,1 millones de euros para reestructuración de viñedo y 170.000 euros para industrialización y comercialización con dichas ayudas de la Consellería de Medio Rural, es propiedad de más de un ciento de viticultores de la comarca de O Condado y emplea a cerca de veinte trabajadores. Sus instalaciones se irguieron en el año 2005, también con el apoyo de la Xunta, y ya elabora cerca de 1,5 millones de kilos anuales de uva bajo la Denominación de Origen Rías Baixas.

Finalmente, Luis López destacó el “esfuerzo y compromiso” de la Consellería de Medio Rural para seguir favoreciendo las plantaciones de vid en la comunidad “con el objetivo de que nuestros vinos sigan incrementando su elevada calidad y avanzando en el mercado”. En este sentido, reveló que el departamento autonómico destinó ayudas este año para la reestructuración vitivinícola de 245 hectáreas, de las que más de la mitad, 133 hectáreas, pertenecen a la D.O. Rías Baixas con un total de 77 beneficiarios entre bodegas y particulares.