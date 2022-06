La Xunta concluye la construcción de la estación de autobuses intermodal de Urzaiz y reclama al Ayuntamiento que finalice los accesos para que entre en funcionamiento

Vigo, 10 de junio de 2022 La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández-Tapias, presidió este viernes la recepción oficial de la nueva estación de autobuses intermodal de Urzaiz y realizó un recorrido por las instalaciones ya finalizadas. La Administración autonómica recibió la infraestructura una vez concluidos todos los trabajos tanto en el interior de la estación como en el exterior y en los túneles de acceso.

“Hoy tenemos el placer de celebrar este acto oficial de recepción de la nueva estación intermodal de Vigo, una infraestructura que permitirá a los usuarios embarcar en el centro de Vigo y conectarse directamente con el transporte ferroviario”, señaló la representante autonómica durante su intervención ante los medios de comunicación.

Fernández-Tapias supervisó el estado final de la obra y subrayó que la terminal y los accesos que ejecuta la Xunta, con una inversión global de 18M€, permitirán albergar 2 millones de usuarios al año y 500 expediciones de autobús, siendo el principal nudo de viajeros del sur de Galicia.

No obstante, puntualizó que a causa del retraso de las actuaciones del Ayuntamiento, la estación intermodal no podrá entrar en funcionamiento. “Siguen hablando de tierras contaminadas y ya no sé si ahora darán otra excusa, pero como pueden ver la zona de construcción es a misma para las dos administraciones y nosotros tuvimos las mismas tierras contaminadas que ellos”, señaló.

Estación de autobuses

Fernández-Tapias concretó que la Xunta aprovechó al máximo el espacio disponible para construir esta terminal que ocupa más de 6.700 m2, constando de una planta superior que alberga la plataforma que acogerá 30 dársenas, y de un andar inferior que incluye el edificio de servicios al viajero.

La plataforma de dársenas se sitúa a la cuota de la plaza de la Estación y las estanterías centrales van cubiertos con una marquesina perimetral de más de 2.200 m2, que se despliega desde el patio central.

Accesos

La delegada territorial apuntó que la estación cuenta con dos accesos, uno desde la plaza de la Estación, por lo que llegará el 35% del tráfico, como los autobuses de O Porriño, Redondela y Baiona. Este acceso podrá estar operativo cuando se finalice la terminal, dado que esta plaza, que ejecuta el Ayuntamiento pero es cofinanciada por la Xunta, está acabada.

Señaló que el segundo acceso, desde la AP-9, es parte de los trabajos de la Xunta, pero lo entronque con la autopista, fundamental para la puesta en servicio de la estación, es la obra que está ejecutando el Ayuntamiento. Por este acceso entrarán los autobuses procedentes de la zona norte, que representan la mayor parte del tráfico de la estación, el 65% del total.