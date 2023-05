La Xunta convoca 600.000 en ayudas para ganaderos afectados por la rata topo

Santiago de Compostela, 29 de mayo de 2023 El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la resolución por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a los ganaderos afectados por el incremento poblacional de la rata topo (arvícola Scherman) en los pastos de sus explotaciones en determinados ayuntamientos de la provincia de Lugo. Contarán con un presupuesto de 600.000 euros.

Así, podrán ser beneficiarios de estas ayudas los titulares de explotaciones ganaderas situadas en los ayuntamientos de As Nogais, Baleira, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Samos o Triacastela. En esta línea, podrá ser subvencionable toda la superficie de los recintos declarados con uso de pasto en la Solicitud Unificada de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la convocatoria de 2022, situadas en la zona de afición por la rata topo.

Las parcelas para las que se presente solicitud y no figuren dentro de la zona demarcada por la afición de la rata topo podrán ser objeto de inspección por parte del personal del Servizo de Explotacións Agrarias de Lugo. Si se considera que existe un daño evidente producido por la rata topo podrán ser incluidas dentro de las parcelas subvencionadas.

El importe de ayuda que se concederá a cada beneficiario será de 300 euros por hectárea. En el caso de fracciones de superficie menores de una hectárea a ayuda será de 0,03 euros por metro cuadrado.

El plazo de solicitudes es de un mes a partir de mañana, día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

