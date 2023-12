La Xunta convoca por vez primera una línea de ayudas específicas para la escritura de guiones audiovisuales

La Xunta de Galicia viene de publicar en el Diario Oficial de Galiciala primera convocatoria específica de ayudas dirigidas a la escritura de guiones de ficción y animación originales o a partir de obras literarias ya existentes, que tengan como destino la producción de largometrajes cinematográficos o series para televisión. Esta nueva línea de apoyo al sector está dotada con 270.000€ a distribuir entre un máximo de 30 proyectos en dos modalidades segundo los perfiles de las personas que los firmen.

La Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades reserva en las bases que regirán el procedimiento 70.000 euros para proyectos de autoría novel (modalidad A) y 200.000 euros para autorías no noveles (modalidad B). En la primera categoría podrán presentarse guiones de largometrajes de ficción o animación propuestos por personas físicas que, entre otros requisitos, puedan acreditar su vinculación previa con la realización de una obra audiovisual o formación académica en el ámbito de la creación o producción audiovisual, o bien su participación en cursos o talleres relacionados con la creación audiovisual. No pueden figurar cómo directores/las o guionistas de series ni firmar la autoría de más de dos largometrajes cualificados en la base de datos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

A La segunda podrán optar personas físicas (autónomas) de alta en el epígrafe del IAE 864 en el momento de presentar la solicitud y que acrediten haber participado como guionistas, cuando menos, en un largometraje de ficción o animación o de una serie de televisión.

En los dos casos, las personas solicitantes han de desarrollar su actividad habitual mayoritariamente en Galicia y tienen de plazo de presentación hasta el 29 de enero de 2024 a través de la Sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Las cuantías máximas por modalidad son de 7000 euros para los proyectos escritos por noveles y 10.000 euros para los proyectos de perfiles más experimentados, por lo que la previsión es apoyar la escritura de 10 y 20 guiones en su respectiva categoría, respectivamente.

Inversión en la base del sector

El objetivo de esta nueva línea de ayudas es contribuir al avance del audiovisual gallego a partir de una inversión en la base del sector, que está, en gran medida, en la fase inicial de guión. Se busca así dar ánimo a escritores nuevos y consolidar el apoyo a los que ya tienen experiencia en la escritura. Así, serán objeto de ayuda las escrituras para largometrajes cinematográficos de ficción o animación y series de ficción para televisión, de autoría gallega, que permitan seguir impulsando un marco de actuación cultural del sector audiovisual basado en el apoyo a la creación de contenidos de calidad con vocación internacional y la busca de la excelencia en los productos audiovisuales gallegos.

A través de estas ayudas, convocadas en régimen de concurrencia competitiva y que se gestionarán a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais, se busca promover la escritura de guiones originales o adaptaciones literarias, en cualquiera de los dos idiomas oficiales de Galicia. De este modo, el Gobierno gallego quiere que el sector audiovisual siga con la senda de éxitos y reconocimientos que viene mostrando en los últimos años.