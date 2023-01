La Xunta de Galicia abre mañana el plazo para que se puedan adherir entidades colaboradoras al programa de ayudas para la renovación de electrodomésticos

Santiago de Compostela, 17 de enero de 2023 El director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, anunció esta mañana que los establecimientos interesados en participar en la nueva edición del programa Galicia Renova Electrodomésticos podrán adherirse desde mañana y hasta el 30 de junio.

El director xeral presentó la nueva convocatoria de estas ayudas que este año contarán con un presupuesto de 3 M€ -un 50% más que en 2022- para favorecer la renovación de electrodomésticos en 20.000 hogares gallegos.

Enmarcada en el Plan de medidas específicas para el comercio gallego y con el objetivo de apoyar la transición energética, los apoyos del programa Galicia Renova Electrodomésticos están dirigidos a personas que residan en viviendas localizadas en Galicia y quieran renovar sus equipos por otros de la misma tipología y con la siguiente cualificación energética: frigorífico o frigorífico congelador A, B, C o D; congelador A, B, C o D; lavadora A, B o C; lavavajillas A, B o C; o encimera de inducción total.

Las ayudas son de concurrencia no competitiva -por orden de solicitud- y tramitadas a través de entidades colaboradoras. Los apoyos podrán conseguir el 25% del precio del electrodoméstico para un consumidor general y del 50 o 75% para los consumidores con más dificultades, por lo que, según la tipología de electrodoméstico y el consumidor, las ayudas irán desde los 100 a los 450 euros. Cada beneficiario solo podrá recibir una ayuda para cada una de las tipologías con un máximo de tres electrodomésticos por beneficiario. Los particulares podrán solicitar las ayudas a partir de 8 de febrero y hasta que se agote el crédito, siendo la fecha límite el 30 de septiembre.

El Gobierno gallego prevé, con esta nueva convocatoria, una movilización de 10,5 M€, ahorros económicos anuales de 800.000 euros, una reducción del consumo energético de 4000 MWh/año, una merma de las emisiones de CO2 equivalente a la plantación de 60.000 árboles y el mantenimiento o creación de cerca de 150 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Con esta línea de apoyos la Xunta atribuida nuevamente por la transición energética y promueve un cambio cultural que proporciona a las familias las herramientas necesarias para la descarbonización de la economía.

Estas ayudas alcanzan su cuarta convocatoria consecutiva desde 2020, posibilitando en los tres últimos años un total de 45.622 actuaciones, lo que sirvió como medida para reactivar la actividad comercial y hacer frente tanto a los efectos de la pandemia en este sector como a los elevados precios energéticos.