La Xunta de Galicia destina al deporte ourensano más de 1,1 millones de euros para la lucha contra la pandemia y su reactivación

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, subrayó esta mañana lo enorme esfuerzo inversor de la Xunta en la estimulación del deporte en la provincia de Ourense durante el año 2021 con una inversión total de 859.807,14 euros, que sumados a los 247.022,61 euros de la convocatoria común, hacen un total de 1.106.829,75 euros.

Así, Gabriel Alén, acompañado del jefe provincial de deportes, Manuel Pérez, le detalló al presidente del Club Deportivo Arenteiro, Argimiro Marnotes, las partidas de la Secretaría General para el Deporte que consistieron en 218.222 euros repartidos entre 91 entidades deportivas ourensanos para la Implementación de medidas de seguridad a consecuencia de la Covid-19. Asimismo, 47 entidades fueron beneficiarias de 169.036,91 euros para la adquisición de equipaciones deportivas, y 119 recibieron 472.548,23 euros para la reactivación de la actividad competitiva.

El delegado territorial subrayó que la Xunta de Galicia, a través de la Secretaría General para el Deporte, lleva invertidos cerca de 8 millones de euros para la reactivación del deporte gallego en ayudas directas para federaciones y clubes deportivos a lo largo de 2021. La pandemia supuso la paralización de la actividad deportiva en la Comunidad Autónoma durante los meses de marzo a junio de 2020 y, tras ella, una vuelta a la actividad y a la competición, condicionada por las restricciones y limitaciones impuestas. Hace falta destacar el excelente comportamiento de deportistas, clubes y federaciones en este aspecto, consiguiendo que el deporte federado había sido uno de los ámbitos más protegidos en las sucesivas normas aprobadas. Por eso, desde lo primero momento, Galicia caminó de la mano del tejido deportivo gallego e impulsó numerosas medidas para facilitar el camino de la vuelta a la normalidad.

Además de los recursos propios del presupuesto deportivo anual de la Xunta de Galicia, en el último trimestre del año 2021, la Secretaría General para el Deporte recibió 5,7 millones de euros procedentes de los Fondos de Consenso. 1,7 millones de euros fueron destinados a la convocatoria extraordinaria equipaciones y los restantes 4 millones se destinaron a la línea de ayudas de reactivación de la actividad deportiva. Los Fondos de Consenso, aprobados por el Parlamento de Galicia, contribuyen a la recuperación económica y social de Galicia tras la crisis sanitaria. En el ámbito deportivo recomiendan el impulso de ayudas destinadas a la compensación de las pérdidas por la caída de ingresos derivados de la reducción de abonados y público, así como destinadas a afrontar las cuotas federativas.

Recuperación de la práctica deportiva

El Diario Oficial de Galicia viene de publicar la resolución de ayudas directas la federaciones deportivas, clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas y secciones deportivas de Galicia para la reactivación de la actividad deportiva competitiva en el contexto de la Covid-19. En total, son 4 millones de euros para apoyar al tejido deportivo gallego en su proceso de recuperación de la práctica deportiva y de competición deportiva federada, desde la base hasta el alto rendimiento y nivel competitivo.

Esta línea de ayudas directas orbita sobre un triple pívot. Por una parte, se ocupa de las cuotas federativas que dan derecho a la participación de clubes y deportistas en las competiciones deportivas oficiales, tanto autonómicas como estatales no profesionales con un total de 3.073.564 euros. Un impulso más que necesario para reactivar la actividad federativa en el casa de cada uno de los 1.209 clubes beneficiarios. Por otra parte, se ocupa también de la minoración de los ingresos obtenidos por las entidades deportivas a consecuencia de la paralización y cierre de la actividad, o de su desarrollo con limitaciones de público y capacidad, con una consecuente rebaja del montante obtenido en la venta de billetes y abonados. En total son 781.072 euros para 57 clubes. Por último, se establece también un reconocimiento de los esfuerzos realizados por aquellas federaciones deportivas gallegas que, en el objeto de proteger su respectiva competición, adoptaron medidas para favorecer la inscripción de los equipos y deportistas. Son 145.362 euros para trece federaciones deportivas gallegas que aminoraron sus cuotas para no cargar la responsabilidad de la Covid sobre los deportistas.

2 millones de euros más para seguridad y prevención

Además de la dicha resolución, el pasado mes de agosto, la Secretaría General para el Deporte resolvía la convocatoria de subvenciones a clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas y secciones deportivas de Galicia para el desarrollo de actividades deportivas y para la implementación de medidas de seguridad y prevención en el desarrollo de la actividad deportiva oficial a consecuencia de la Covid-19. En esta segunda línea de actuación -directamente vinculada a sufragar los gastos ocasionados por la pandemia- se destinaron dos millones de euros que beneficiaron a un total de 823 entidades.

1,9 millones de euros para equipaciones

La línea de subvenciones para la adquisición de equipaciones en el año 2021 contó con una orden extraordinaria de 1,9 millones de euros, resuelta hace semanas. Esta convocatoria fue la primera cuyos fondos fueron destinados a la reactivación del deporte gallego y mismo incluyó la posibilidad de sufragar material sanitario como equipación de seguridad y prevención inventariable en el desarrollo de la actividad deportiva oficial a consecuencia de la Covid-19 (mamparas, sistemas de ventilación, sistemas de dispensadores de hidrogeles, sistemas de toma de temperatura, etc.). En total fueron beneficiadas en esta línea 503 clubes y 16 federaciones.

Otras medidas contra la Covid

Ya en mayo de 2020, en pleno confinamiento y trabajando con las federaciones, deportistas y clubes de manera online, la Secretaría General para el Deporte anunció como medida pionera posibilidad de que, en el marco del convenio de colaboración de 2020, las federaciones adquirieran material sanitario no inventariable (guantes, máscaras, geles…) necesarios para la reactivación de la actividad deportiva.

En junio de 2020, cuando Galicia fue la primera comunidad en abandonar el confinamiento gracias a sus mejores datos epidemiológicos, la comunidad ya contaba con un protocolo para la vuelve a la actividad deportiva. El objeto del *FISICOVID-*DXTGALEGO, del que nacieron los protocolos de cada una de las federaciones deportivas gallegas, fue a establecer la metodología a seguir por las propias federaciones en el establecimiento de las medidas de prevención necesarias para hacer frente para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 en el ámbito del deporte federado de Galicia.

Hace falta recordar también las cinco Guías DGT Gallego ‘Volviendo con sentidiño’ elaboradas por la Secretaría General para el Deporte y expertos universitarios que ponen a la disposición de federaciones, clubes, profesores y entrenadores sugerencias con base científica que permitan acelerar la vuelta a la normalidad en la práctica de la actividad deportiva con toda la seguridad y cumplimiento de las normativas. Al mismo tiempo, el trabajo de la Xunta de Galicia junto a Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte (SIPD) dio como fruto las ‘Píldoras solidarias’ de entrenamiento mental llevadas a cabo durante los meses de confinamiento para ayudar a la preparación y motivación de los y de las deportistas, técnicos y técnicas, así como todos los representantes del tejido deportivo de 20 países y que fueron editadas en libro.