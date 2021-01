La Xunta de Galicia se niega a hablar con los sindicatos que representan a la mayoría de los policías nacionales de Galicia

Los sindicatos de la Policía Nacional en Galicia, Unión Federal de Policía -UFP-, Confederación Española de Policía -CEP-, Sindicato Profesional de Policía -SPP- y Justicia Policial -JUPOL-, que en la actualidad representan a la mayoría de los agentes en la comunidad gallega han emitido un duro comunicado criticando la actitud de la Xunta de Galicia.

UFP, CEP, SPP y JUPOL denuncian que el Director General de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, y el Conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda Valenzuela, no han atendido ninguno de los escritos remitidos, y que pese a su reiteración han dado la callada por respuesta.

Llama la atención una petición de la Unión Federal de Policía de Pontevedra, registrada en enero de 2016, y dirigida al Vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, y que a día de hoy no ha sido ni contestada.

Una extraña actitud, cuando en estos últimos años los medios de comunicación hemos visto numerosas reuniones de la Unión Federal de Policía de Pontevedra, máximo exponente del sindicalismo policial en su provincia, con los máximos representantes de interior del Partido Popular a nivel nacional y provincial, y con los cuales se mantiene una magnífica sintonía.

UFP, CEP, SPP y JUPOL denuncian que el gobierno del Presidente Feijoo, por lo que respecta al departamento de

Interior, suspende en primero de democracia, porque cuando se gobierna lo público, no sólo se gobierna para los amigos sino para todos, con lo que demuestran su desprecio a la democracia y sus reglas de juego.

“Es una evidencia que se reúnen en exclusiva con el S.U.P. durante años, y eso demuestra que al Conselleiro Rueda y al Director Villanueva, le importan bien poco los problemas de la Unidad Adscrita, y sólo buscan la condescendencia y la foto fácil, sin importarles el desprecio hacia quienes representan una mayoría en dicho cuerpo policial, y así no puede funcionar bien la Policía Autonómica”.

Los sindicatos representativos, entre los que se encuentra el mayoritario en la Policía Nacional, después de haberlo intentado por todos los cauces posibles, a lo largo de más de un año, sólo han podido tener una reunión con el Director de Interior, que resultó ser un fracaso, tras manifestar éste que no tenía capacidad de decisión económica.

Como consecuencia de esta manifestación del Director, tratan de elevar las reivindicaciones al Conselleiro, al que solicitan en diversas ocasiones reuniones, incluso aprovechando otras que mantenía él con representantes sindicales de Policía Nacional, quienes le conminaron a recibir a los representantes de su Policía Autonómica.

Pero no se queda ahí el desprecio mostrado hacia los integrantes de la Policía Autonómica, amparados por estos sindicatos representativos mayoritarios, ya que después de denunciar esta situación ante los medios de comunicación, para acallar sus reivindicaciones, son convocados de manera inminente para una reunión, que a los pocos días es suspendida por el propio Director General a través de un escueto correo electrónico en el que se manifiesta textualmente: “por un deber inexcusable en la agenda del Director, le es imposible recibirles en la fecha indicada en un principio, 22 de diciembre martes, teniendo que posponerla para fechas posteriores a las fiestas

navideñas, de lo cual se les dará debida cuenta por este mismo medio”.

Pero en un ejercicio de demostración de cuál es su talante e intereses personales, el citado Director General, encuentra hueco en su agenda, para reunirse junto al Conselleiro Rueda el día 29 de diciembre de 2020, con el Sindicato Unificado de Policía (S.U.P.), dándole repercusión la propia Xunta de Galicia a esa reunión, a través de su gabinete de comunicación. Seguramente que en esa reunión se encontraban más cómodos, pues no se puede dejar de referenciar que entre los asistentes a la misma, por la parte sindical figura José Freire, antiguo Secretario General del Sindicato Unificado de Policía en Galicia (S.U.P.) y que en las últimas elecciones municipales al Ayuntamiento de Pontevedra figuraba como integrante de la candidatura del Partido Popular.

“Ahora muchos agentes pueden entender por qué sus problemas no encuentran solución” ha expresado un representante sindical a este medio.

Esto no es algo nuevo, sino que es una dinámica que se sigue en la Dirección General de Emergencias e Interior desde que Santiago Villanueva se encuentra al frente de la misma; evitar reunirse, no atender los requerimientos o ignorar las peticiones legítimas que se efectúan de transparencia en la gestión, por parte de las organizaciones sindicales que representan aproximadamente el ochenta por ciento de los funcionarios de la Policía Nacional, pero sí reunirse con el Sindicato Unificado de Policía, suponiendo ello una plausible obstaculización de la labor de estas organizaciones mayoritarias.

Ante esta situación, y para que nuestras demandas sean al menos escuchadas, sólo nos queda reiterar nuestra apelación pública al Presidente de la Xunta de Galicia, porque se hace especialmente doloroso ver como el Conselleiro de Presidencia Alfonso Rueda acompañado por el Director General de Emergencias e Interior Santiago Villanueva, escenifican y encuentran hueco para reunirse con una organización sindical que por lo que se ve les interesa, aunque representa a una minoría dentro del colectivo de la Policía Nacional, mientras ignoran a los legítimos representantes de la mayoría de los funcionarios de la Policía Nacional, dando a entender por lo tanto que

lo que opinen o reclamen una mayoría de policías les da lo mismo, porque no debe corresponderse con sus intereses.

Pues siguen existiendo muchas cuestiones sobre todo relativas a la protección y seguridad de los Policías, en el desempeño de sus funciones habituales o nuevas derivadas de la situación Covid que estamos viviendo, que siguen requiriendo actuaciones urgentes y que a este Director General no le importan, y como se demuestra no se digna ni a escuchar, pero paradójicamente, si que practica la injerencia en cuestiones profesionales internas de las que debería abstenerse, para que los mandos de la Unidad pudiesen actuar con independencia aplicando criterios objetivos y profesionales exclusivamente.

Estas organizaciones sindicales quieren hacer saber a la opinión pública la nefasta y nada transparente gestión que se está haciendo desde la Dirección General de Emergencias e Interior por parte de quien la ostenta, Santiago Villanueva, y solicitan se tomen las medidas adecuadas para que ese puesto sea ocupado por alguien que pueda reconducir la situación, y abordar los problemas que tienen los integrantes de la Policía Autonómica, para así poder prestar un servicio al ciudadano con garantías, y aumentar los niveles de efectividad a la vez que se minimizan los riesgos, una vez puedan contar con los medios precisos para desempeñarlos adecuadamente.