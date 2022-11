La Xunta defiende la conservación del patrimonio natural a través de iniciativas culturales con el apoyo del programa ‘O teu Xacobeo’

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, participó este lunes en la presentación de los resultados de Stop and help!, que o lixo non chegue ao mar, un proyecto impulsado por el Colegio Oficial de Biólogos de Galicia y que forma parte del programa ‘O teu Xacobeo’.

El principal objetivo de la iniciativa consiste en fomentar la conservación del patrimonio natural a través de una serie de jornadas de limpieza de basura marina desarrollada en diferentes playas y enclaves costeros de varios de los ayuntamientos atravesados por el Camino Portugués de la Costa. “Tenemos el deber de proteger los nuestro patrimonio y la colaboración es el camino que debemos que seguir, porque nuestras riquezas naturales son tesoros a proteger sin ningún tipo de objeciones”, señaló la representante autonómica.

Fernández-Tapias defendió la conciencia social sobre el problema que sufre el planeta debido a los desechos marinos. “Nuestro deber es, tal y como explicáis hoy, que la basura no llegue al mar en esta maravillosa zona por la que transitan miles de peregrinos”, señaló. Además, destacó el programa ‘O teu Xacobeo’, iniciativa con la que la Xunta de Galicia diversificó, entre muchos colectivos y a través de muchos pequeños actos, la importancia del Camino de Santiago.

La delegada de la Xunta estuvo acompañada en la presentación por el decano del Colegio Oficial de Biólogos de Galicia, José A. Fernández Bouzas, y su gerente, Pablo Fernandes Alonso. Contó también con la participación de Saleta González Pimentel, gerente de Equilátero DSC, y Carme Hermo Sánchez y Antón Sobral Iglesias, artistas que participaron en el proyecto.

Casi 200 voluntarios

Según relataron desde el Colegio de Biólogos, fueron cerca de 200 las personas voluntarias que colaboraron en las diferentes actuaciones de retirada de desechos marinos en los ayuntamientos de A Guarda, O Rosal, Baiona y Nigrán.

Todo ellos pertenecen a asociaciones del tercero sector, entre las que están Alento, Avelaíña, Anabam, a Asociación San Xerome Emiliani, A Jalleria, el Consello Climático Xuvenil de A Guarda ey Cruz Roja Baixo Miño, así como estudiantes y profesores del CEP Sabarís de Baiona y el IES Antón Losada Diéguez de A Estrada.

En cuanto a los residuos, en total, en el conjunto de las cuatro limpiezas desarrolladas, se consiguieron recoger más de 310 kilos, tanto de origen marino como continental. Entre los primeros destacaron muchos utensilios extraviados durante el ejercicio de las actividades económicas desarrolladas en el mar, como los tarugos plásticos de las bateas, las boyas (27), o los restos de cabos (271) y sedales enmarañados (90), mientras que nos segundos no faltaron otra serie de objetos típicos que suelen a recogerse en este tipo de actividades, como pueden ser los bastoncillos de limpiar los oídos (305), las colillas (1645), los tapones (245), los botes y botellas (120), así como otra serie de envoltorios y plásticos indeterminados (1640), por citar tan sólo algunos.

“Mundo basura”

La jornada se completó con la presentación de una obra de arte dirigido por Carme Hermo en colaboración con Antón Sobral y realizada por las alumnas y alumnos de primer curso del Bachillerato de Artes del IES Frei Martín Sarmiento de Pontevedra. Con parte de los residuos recogidos durante las diferentes actuaciones de limpieza, crearon una pieza titulada “Mundo basura”, que quedará expuesta en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, en el edificio Cambón, con la finalidad de servir de memoria viva en la lucha contra las basuras marinas y sus nefastas consecuencias sobre el medio ambiente.

Además, el Colegio Oficial de Biólogos de Galicia anunció que donará también al Parque Nacional, un determinado número de pies de diferentes tipos de especies arbóreas autóctonas con el fin de compensar todas las emisiones de CO2 generadas por los diversos desplazamientos realizados a lo largo del proyecto.