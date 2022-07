La Xunta destaca el entorno más solidario del Camino en la presentación del cupón de la ONCE de 25 de julio

La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participó esta mañana junto al Delegado Territorial de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan, y el director de la Agencia de la ONCE en Santiago de Compostela, José Antonio Rivero Canosa, en la presentación del cupón de la ONCE de 25 de julio que recuerda la celebración del Xacobeo 2021-2022.

Durante su intervención, la directora de Turismo de Galicia puso en valor a importancia de este tipo de acciones mediante las cuáles se le da visibilidad a la tradición Xacobea, al Camino y también a su meta en Santiago de Compostela; subrayando la trascendencia de la fecha escogida para la emisión de este cupón.

En esta línea, Nava Castro destacó el trabajo realizado desde lo Gobierno gallego para que las personas con diferentes capacidades puedan disfrutar del “Camino llevamos años trabajando para que sea un lugar accesible para todos los públicos” manifestó la directora de Turismo de Galicia, y como ejemplo, se refirió a la publicación de la Guía del Camino de Santiago Accesible, mediante a cuál se ponen en valor todos aquellos recursos accesibles con los que cuentan los diferentes caminos.

En su intervención, Nava Castro le agradeció también a la ONCE esta iniciativa que supone la difusión masiva de la imagen del Obradoiro y la Catedral de Santiago, así como la marca Xacobeo 2021-2022 dentro del territorio español.

La ONCE, nació hace 82 años de la iniciativa de un grupo de ciegos españoles que, desde los primeros años del siglo XX, trabajaron para poder aspirar a la máxima de la igualdad a través de un modo de vida digno, la venta de productos de loterías.

Actualmente, el Grupo Social ONCE constituye el mayor generador de servicios sociales para personas ciegas y de empleo para personas con discapacidad en el mundo y el cuarto mayor empleador no público para personas con y sin discapacidad en España.