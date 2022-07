La Xunta destaca la labor de la Asociación Amicos a favor de la inserción laboral de personas con discapacidad con su programa integrado de empleo

El director general de Personas con Discapacidad, Fernando González Abeijón, puso en valor esta mañana el trabajo de la Asociación Amicos para promover la empleabilidad de personas con discapacidad a través de su Programa Integrado de Empleo (PIE) 2021-2022, financiado por la Xunta de Galicia. Lo hizo en el acto de entrega de diplomas a los participantes que tuvo lugar en el Auditorio Municipal de Ribeira.

En este programa participan durante 12 meses un ciento de vecinos de los ayuntamientos de Ribeira, Boiro, A Pobra do Caramiñal, Noia y Porto do Son. En concreto, cuenta con personas con discapacidad, personas nuevas con baja cualificación, mujeres con problemas de conciliación y personas mayores de 45 años, entre otros perfiles con dificultades de inserción laboral. Todas ellas recibieron hoy un diploma tras seis meses de formación en diversas especialidades y en técnicas para la búsqueda de empleo, que se completarán con un módulo de prácticas no laborales en empresas.

En su intervención, el director general agradeció a Amicos su trabajo diario, a través de múltiples líneas de actuación, en la atención a las personas con discapacidad. En este sentido, puso en valor a voluntad del Gobierno gallego por continuar apoyando y financiando acciones que mejoren su cualificación e incrementen sus oportunidades de acceder a un empleo.