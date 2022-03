La Xunta destaca los planes locales de salud como mecanismos de organización para avanzar cara una atención primaria más eficaz

El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, destacó hoy, en su visita al centro de salud de As Pontes, que los planes locales de salud puestos en marcha por el Gobierno gallego están resultando unos instrumentos de organización fundamentales para avanzar cara una atención primaria más eficaz.

En el acto de hoy, el titular de la cartera sanitaria presentó el Plan local de salud de As Pontes, uno de los primeros 14 servicios en tenerlo, y a los que se unirán 42 más en este año. Tal y como incidió el máximo responsable sanitario gallego, con estos Planes el objetivo de la Xunta es conseguir un análisis de las necesidades particulares de mejora de cada servicio de atención primaria en la asistencia que presta y, además, una propuesta de trabajo en equipo para afrontarlos. En consecuencia, -prosiguió García Comesaña-, una diagnosis de los principales problemas de salud de la población a la que atiende el servicio, y un análisis de cómo se organizan los procesos y la prestación sanitaria.

Afrontar el déficit de personal en la atención primaria sigue siendo la primera prioridad para la Xunta y, la tal efecto, el conselleiro destacó que el Sergas creó, en el área de Ferrol, 28 nuevas plazas en los centros del primero nivel asistencial, de las que ya están cubiertas 24. Y en materia de infraestructuras la inversión de la Xunta en este área se refleja en la construcción de cinco nuevos centros (Espasante, As Somozas, A Capela, Ares y Narón) y en la reforma de otros cinco (Serantes, Mugardos, Ortigueira, Cabanas y As Pontes), además de los presupuestos destinados a arreglar centros de salud municipales. En total, más de 11 millones de euros en infraestructuras de primaria en este área, a los que hay que añadir otros 230.000 euros destinados a equipaciones que permitieron incorporar un electrocardiógrafo y un holter la este centro.

Papel protagonista

El conselleiro considera que el centro de salud debe tener en un ayuntamiento un papel protagonista como agente que lidere proyectos que definan mejoras de salud en toda la población, organizando intervenciones de salud comunitaria a través de programas de hábitos de vida saludable, o de prevención de la enfermedad, enfocados a los principales problemas de salud de su población, y a los recursos con los que cuenta su ayuntamiento.

Garcia Comesaña señaló que los planes de salud locales son el complemento de unas medidas generales de reorganización de la atención primaria que está llevando a cabo la Xunta. Entre esas medidas destacó el sistema informático de devolución de llamadas CRM100; las agendas de calidad del personal médico para una mejor gestión del tiempo; o el sistema XIDE de gestión integrada de la demanda, que posibilita la participación interdisciplinar de todos los profesionales de primaria.

Atención más eficaz

El conselleiro dijo en su intervención que el plan local de salud de As Pontes detectó que, en esta zona, se está utilizando poco la plataforma TELEA de atención a domicilio, o que aún hace poco hábito de uso de la posibilidad habilitada por el área sanitario de que también el personal de enfermería o farmacia pueda solicitar analíticas de los pacientes crónicos. El plan también detectó una prevalencia muy alta de patologías relacionadas con la hipertensión arterial, que pueden recibir seguimiento domiciliario a través diera sistema informático.

El plan también detectó la obesidad como un factor de riesgo de salud con alta prevalencia en este área. Asimismo, identificó un número muy importante de instalaciones deportivas o espacios naturales donde practicar actividad física, correspondiendo al equipo directivo del centro buscar la colaboración con el ayuntamiento y entidades sociales con el objeto de diseñar programas con los que utilizar estos recursos para la mejora de la salud de la población y la prevención de la enfermedad.

En definitiva, -dijo el conselleiro-, esta modernización de la atención primaria que está llevando a cabo el Gobierno gallego, con este nuevo modelo organizativo, es lo que quiere la Xunta para la Galicia de los próximos años, tanto desde el punto de vista de los pacientes como de los profesionales.

Señalar que el acto contó con la presencia del gerente del área sanitaria, Ángel Facio, así como del jefe de servicio del centro, Pablo Pérez, quien explicó la utilidad del plan de salud local que desarrolló el equipo de este centro, remarcando que están muy ilusionados con el reto.