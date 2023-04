La Xunta destina 525.000 € a los nueve ayuntamientos de O Condado y A Paradanta al amparo del Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería do Medio Rural, destina una aportación de 524.624 euros a favor de los nueve ayuntamientos de las comarcas de O Condado y A Paradanta al amparo del Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024.

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, informó hoy de la resolución para esta zona en una doble visita a Mondariz, donde supervisó las obras realizadas en los viales de Lougares y Vilar, y Mondariz-Balneario, donde hizo lo propio en el entorno de O Escobeiro, gracias a los fondos concedidos con la anterior convocatoria.

En las mismas estuvo acompañado por el jefe territorial do Medio Rural, Antonio Crespo, y los alcaldes Xosé Emilio Barros y José Antonio Lorenzo, a los que confirmó que la dotación de este programa para sus ayuntamientos se sitúa este año en 55.076 euros en el caso de Mondariz y de 29.523 euros en el de Mondariz-Balneario, lo que supone un ligero incremento con respecto al ejercicio precedente.

“La Xunta va a colaborar con los ayuntamientos de O Condado y A Paradanta, como todos los años, y prevé inyectar unos 525.000 euros en esta comarca para la mejora de sus caminos municipales de uso agrícola, algo que es fundamental para ayudarles a facilitar su movilidad interna y también la destinada a estas tareas del campo. Además, la apuesta por el apoyo a los ayuntamientos vuelve a salir reforzada, puesto que se consolida el fuerte incremento de entre el 20 % y el 30 % aplicado el año anterior”, señaló el representante autonómico.

En concreto, la resolución de la Consellería do Medio Rural distribuirá, en la comarca de O Condado, los citados 55.076 euros para Mondariz y 29.523 euros para Mondariz-Balneario, 58.890 euros para As Neves, 65.276 euros para Ponteareas y 55.166 euros para Salvaterra do Miño.

En el caso de la comarca de A Paradanta, las aportaciones serán de 45.696 euros para Arbo, 88.398 euros para A Cañiza, 77.678 euros para Covelo y 48.191 euros para Crecente. Precisamente hoy finaliza el plazo de solicitud.

Visita a Lougares, Vilar y Escobeiro

En sus visitas, el delegado territorial acudió a supervisar las obras de pavimentación de caminos en Lougares, Vilar y Escobeiro, que fueron ejecutadas con las aportaciones del Plan Marco 2022-2023. Estas actuaciones consistieron en la renovación del firme en diversos tramos, que se encontraban deteriorados por la antigüedad de la capa asfáltica, la carga de tráfico y los efectos de la meteorología, y otras pequeñas mejoras.

Además, Luis López recordó que el Ayuntamiento de Mondariz recibió en los últimos años, al amparo de este programa de inversiones de la Consellería do Medio Rural, una cuantía global de casi 300.000 euros, lo que le permitió actuar en hasta 17 pistas municipales en los lugares de Vilasobroso, Gargamala, Toutón, Cernadela, O Costal, O Couto, Cavada Nova, Graxal, Saniñáns, Penalonga, Brea o Sabaxáns. Por su parte, Mondariz-Balneario contó con algo más de 100.000 euros del Plan Marco en estos ejercicios para actuar en ocho vías municipales.