La Xunta duplicó el personal de Seaga destinado a la retirada de los nidos de avispa velutina

El vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, hizo balance hoy en el Parlamento de Galicia del programa gallego de vigilancia y control frente a la avispa velutina acordado entre la Xunta y los ayuntamientos a través de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp).

Así, aclaró que este año el incidente de esta especie superó todas las expectativas y previsiones, de manera que se registró un incremento de casi el 60% en el número de avisos en lo que va de año hasta superar los 43.000 y frente a los 27.500 del año pasado. En esta cifra se incluyen tanto los 36.500 gestionados por la empresa pública Seaga, encargada del encargo de la retirada de los nidos de esta especie en los 311 ayuntamientos gallegos adheridos, como los 6.400 avisos restantes de riesgo especial por encontrarse en el interior de viviendas o lugares de especial concurrencia y que fueron derivados al 112 para su retirada inmediata.

Por eso, en su intervención recordó que nos meses de verano de mayor incidente de este insecto, la Xunta actuó de forma urgente con el objetivo de hacer frente al aumento extraordinario de avisos, tanto con el refuerzo de la contratación de equipos -duplicando la cifra al pasar de 42 a 85 efectivos- como con la dotación de más medios materiales.

Segundo detalló el vicepresidente primero, el operativo de la empresa pública Seaga desplazó efectivos en más de 36.500 ocasiones entre enero y septiembre. De esta cifra, más de 20.800 casos corresponden con nidos retirados, un 40% más que en 2022.

Diego Calvo aclaró que no todos los desplazamientos de los efectivos implican la retirada de los nidos. Por ejemplo, en otros 2.500 avisos atendidos se trató de nidos inactivos, en 6.700 casos no procedió actuar por tratarse de especies distintas de la avispa velutina o por no poder visualizarse de forma directa o en 2.400 supuestos eran avisos duplicados ya comunicados por otras personas. En esta línea, añadió que hay casos de nidos inalcanzables o inaccesibles o avisos pendientes de permisos de propietarios, permisos administrativos o cualquier otra actuación complementaria.

Vías para la comunicación de avisos

El vicepresidente primero de la Xunta incidió además en otras medidas de refuerzo puestas en marcha en los últimos años para facilitar a la ciudadanía a comunicación de los avisos cuando detecten la presencia de un nido. Este verano, al igual que nos años anteriores, entre los meses de julio y septiembre se amplió el horario de atención de la línea específica del Teléfono de Atención e Información a la Ciudadanía 012 para atender los avisos de nidos de velutina.

También se mantuvo el chatbot puesto en marcha en julio del año pasado para comunicarle a la Xunta la presencia de nidos de avispa velutina como vía complementaria al Teléfono 012. Se trata de un entorno de chat similar a la de otros servicios en línea, que cuenta con opciones cerradas de respuesta para guiar los usuarios con el objetivo de registrar el aviso de forma adecuada. Otra vía complementaria en la gestión de avisos que se estrenó como novedad en este año es un agente virtual, un robot de voz basado en los últimos avances en lenguaje natural y con tecnología de última generación e inteligencia artificial. Ambos servicios están disponibles las 24 horas del día los 365 días del año.

Hace falta recordar que hay un servicio de comunicación de resolución de avisos mediante SMS con las personas que dieron la notificación para informarlas, un servicio integrado en la aplicación Controlvelutina, que los efectivos de Seaga emplean para gestionar los avisos introduciendo en tiempo real los datos de cada caso y que también permite derivar de forma automática los avisos que tienen que ser atendidos desde lo 112.

Por otra parte, en la lucha contra la avispa velutina indicó que la Xunta convoca cada año a través de la Consellería de Medio Rural una orden de ayudas a la apicultura que este año asciende a 1,4 M€ e incluye la adquisición de trampas y atrayentes de cara a la captura y eliminación de la avispa velutina.

Plan centralizado y coordinado con los ayuntamientos

Diego Calvo puso en valor que con este plan centralizado de lucha contra la avispa velutina, la Administración autonómica ofrece desde 2020 una solución homogénea en las zonas afectadas para conseguir una mayor eficacia en la retirada y neutralización de los nidos con este plan a lo que están adheridos prácticamente la totalidad de los ayuntamientos gallegos. De este modo, se trabaja de forma coordinada con los ayuntamientos con el objetivo de luchar contra esta especie invasora y reducir la intranquilidad que ocasiona su presencia a la ciudadanía.