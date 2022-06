La Xunta en el marco del Plan de actuaciones frente a las altas temperaturas, señala los niveles de aviso por episodio de calor para diversas zonas

La Xunta de Galicia, a través de su Comité de Plan de Calor, en el marco del Plan de Actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, declara la situación de aviso por episodio de calor de nivel 1 (duración corta) en las siguientes zonas:

Sur de Ourense (Allariz, Baltar, Bande, Baños de Molgas, Os Blancos, A Bola, Calvos de Randín, Castrelo do Val, Celanova, Cualedro, Entrimo, Gomesende, Laza, Lobeira, Lobios, A Merca, Monterrei, Muíños, Oímbra, Paderne de Allariz, Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Ramirás, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verea, Verín, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilardevós, Xinzo de Limia, Xunqueira de Ambía)

Montaña de Ourense (O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Xunqueira de Espadanedo)

Valdeorras (O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, Vilamartín de Valdeorras)

A Mariña (Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, A Pontenova, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro, Xove)

Montaña de Lugo (Vacía, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos, Triacastela)

Masa de aire cálida

Galicia continúa afectada por la presencia de una masa de aire cálida de origen norteafricano y por la ausencia de viento que impide que las masas de aire marítimo puedan entrar en la Comunidad. Esto hace que los efectos de las altas temperaturas se extiendan a puntos del norte, en particular de la provincia de Lugo, en las jornadas de hoy, jueves y mañana, viernes.

No será hasta el sábado cuando se note un descenso de las temperaturas en toda la Comunidad. Una baja relativa, que estos días está entre Azores y la península Ibérica ocasionando las tormentas, se moverá hacia Galicia acercando aire atlántico más fresco y húmedo y dejando valores en los termómetros más habituales para esta época del año.

Sistemática de intervención

El Comité de Plan de Calor está formado, además de por la Consellería de Sanidad y por el Servicio Gallego de Salud, por la Vicepresidencia segunda y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, y por las Consellerías de Política Social y Juventud; y de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda.

Este plan, que está operativo desde el día 1 de junio, establece las medidas necesarias para reducir los efectos en la salud asociados a las altas temperaturas, los sistemas de previsión, alerta y comunicación a utilizar, y, además, define una sistemática de intervención segundo los niveles de alerta establecidos. Por otro lado, establece los canales de coordinación interinstitucional entre las unidades competentes en esta materia.

En este plan, los medios de comunicación y toda la ciudadanía y organismos que constituyen la red social de apoyo existente a la población más vulnerable, son piezas básicas para evitar en la mayor medida posible daños a la población.

Recomendaciones

Sanidad quiere, asimismo, hacer llegar a la ciudadanía una serie de consejos que podrán ser muy útiles para estos días de calor. Se beberá más líquido del habitual sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos. Se deberá evitar ingerir bebidas calientes, alcohólicas, café, té y las muy azucaradas. Asimismo, se comerán verduras y frutas y se evitarán las comidas copiosas.

Respecto del atuendo, Sanidad recomienda usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombreros, gafas de sol y créemelas protectoras solares. El calzado deberá ser cómodo, fresco y que transpire.

En el interior de los edificios se permanecerá, a ser posible, en espacios ventilados o acondicionados, y utilizando las habitaciones más frescas de la vivienda. Durante el día, se bajarán las persianas y se cerrarán las ventanas, abriéndolas por la noche para ventilar. Asimismo, podrán utilizarse ventiladores. En los momentos de calor más intenso se refrescará el cuerpo con una ducha o con un baño en agua tibio. Además, se procurará eludir las aglomeraciones de personas en locales sin aire acondicionado.

En el exterior de los edificios se evitarán, en la medida de lo posible, las actividades en las horas más calurosas, se reducirá la actividad física, se procurará buscar las sombras y, cuando se estacione el coche, no se deberá dejar en el interior ni a niños ni la personas mayores, ni la ningún animal de compaña.

Asimismo, conviene no ir a la playa en las horas de máximo calor (mediodía y las primeras de la tarde). Al mismo tiempo, Sanidad señala que nunca se debe quedar dormido tomando el sol. Respecto de las cremas de protección, se utilizarán las de mayor protección posible y nunca inferior a quince.

Recuerde que, sí tiene parientes o vecinos que vivan sos, es conveniente hacerles un seguimiento especial estos días, con el fin de comprobar que suelen las medidas recomendadas y su estado de salud es el habitual.