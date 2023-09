La Xunta entrega más de 2.500 unidades de semilla de navaja a la cofradía de pescadores de Ribeira para los bancos de Touro y Coroso

La Consellería do Mar entregó esta semana alrededor de 2.500 unidades de semilla de navaja a la cofradía de pescadores de Ribeira para su siembra en los bancos de Touro y Coroso. Los ejemplares -procedentes del Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo, dependiente del Centro de Investigacións Mariñas (CIMA)- tenían una talla media de 26 milímetros, son el resultado de algo más de cuatro meses de estancia en el criadero y ya fueron trasladados al medio natural.

Esta actuación se enmarca en el proyecto de investigación Seguemento e adaptación no submareal de navalla e ameixa babosa, desde o criadeiro ao medio natural, con el que colaboran las cofradías de Ribeira -que protagonizó la siembra de esta semana-, Cangas y A Pobra do Caramiñal. Estas dos últimas entidades realizaron experiencias semejantes con anterioridad introduciendo en sus bancos lotes de navaja de características muy parecidas a las de esta ocasión.

El Centro de Investigacións Mariñas avanza así en la colaboración con las cofradías de pescadores con el objetivo de mejorar los procesos de producción de moluscos bivalvos en condiciones controladas de criadero y reforzar las poblaciones presentes en los bancos naturales. En este segundo cometido tiene un papel fundamental el propio sector pesquero pues son las entidades colaboradoras las que deben acercar a los investigadores información sobre el estado de los ejemplares allegados, tanto en el aspecto de supervivencia como de crecimiento en medio natural.

Una buena muestra del compromiso de las cofradías con este tipo de acciones es el interés manifestado por la de Ribeira para seguir con esta línea de trabajo en el futuro. Con cuyo objeto, la entidad entregará próximamente al Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo ejemplares adultos para que actúen como reproductores y poder iniciar así nuevos cultivos larvarios con los que obtener individuos del tamaño preciso para trasladarlos al mar.

La acción de investigación Seguemeento e adaptación no submareal de navalla e ameixa babosa, desde o criadeiro ao medio natural comenzó en el año 2021 con un presupuesto de más de 85.000 euros y está previsto que finalice en diciembre de este año. No obstante, la Consellería do Mar va a estudiar la posibilidad de dar continuidad a esta investigación en los próximos ejercicios.