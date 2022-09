La Xunta evalúa con las comunidades de montes del Barbanza las medidas tomadas hasta ahora para reparar los daños registrados por los incendios forestales en la zona

El conselleiro del Medio Rural, José González, acompañado por el director general de Planificación y Ordenación Forestal, José Luis Chan, mantuvo hoy un encuentro con los responsables de las diversas comunidades de montes del Barbanza, para evaluar la situación tras los incendios forestales registrados este verano en la zona y las medidas tomadas hasta ahora.

En la reunión también participó Cristina Fernández, especialista del Centro de Investigación Forestal de Lourizán, que inspeccionó -junto con otros técnicos- desde lo pasado 9 de agosto a zona y priorizó su valoración. Así, explicó los detalles de la afición y las medidas a tomar para prevenir la erosión en el suelo. En este sentido, trasladó que la afectación en los suelos fue en general baja y solo moderada en puntos concretos, en los que se llevarán a cabo medidas paliativas de recuperación para evitar la erosión del suelo. Concretamente, Cristina Fernández indicó que se procederá a la técnica del mulching (acolchado) de paja en las zonas más afectadas.

Durante la reunión, el conselleiro informó que la pasada semana, los propios técnicos del CIF de Lourizán se desplazaron a la zona para comprobar que no había habido arrastre de cenizas, luego de las fuertes lluvias inscritas. En esas inspecciones, dijo, se confirmó que no hubo afectación a bancos marisqueros -de hecho las mariscadoras de la zona pudieron trabajar con total normalidad- y que la turbidez del agua no tenía nada que ver con el incendio registrado en el mes de agosto en Boiro, sino con sedimentos depositados en los fondos de los ríos y de los caminos, mismo antes del último fuego del Barbanza.

Asimismo, el conselleiro recordó que la Xunta ya se había adelantado a estos posibles arrastres y hizo trabajos en las áreas afectadas por el fuego en el entorno del Barbanza. Concretamente, los técnicos del servicio de Conservación Fluvial de Augas de Galicia en coordinación con los técnicos de la Consellería de Medio Rural trabajaron en los entornos de especial sensibilidad por la cercanía de los lechos fluviales a zonas pobladas y por contar con unas características singulares que pudieran favorecer los arrastres de las cenizas.

En este contexto, el conselleiro indicó también que la reunión sirvió para evaluar las medidas a adoptar a medio y largo plazo, para lo cual pidió la colaboración de las comunidades de montes con el fin de procurar un territorio “el más resiliente” frente el fuego.