La Xunta exporta a Suecia e Italia la plataforma de teleasistencia domiciliaria del Servicio Gallego de Salud

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, presidió esta mañana a primera de las reuniones de trabajo que el Sergas mantendrá con representantes de los sistemas sanitarios de Suecia e Italia, donde la plataforma de teleasistencia domiciliaria de la Xunta TELEA, fue exportada como modelo a implantar en sus sistemas sanitarios.

Durante hoy y mañana, sendas delegaciones de los sistemas sanitarios sueco e italiano, habían conocido de primera mano el funcionamiento y la organización del modelo de teleasistencia gallego, una plataforma que, en el 2021, fue reconocida por la Unión Europea cómo buena práctica a transferir a los estados miembro.

De este modo, autoridades del Ministerio Nacional de Salud y Bienestar de Suecia, profesionales de la región sueca de Norrbotten; y representantes de la sanidad local de Módena, Téramo y el Piemonte (Italia), visitarán el Centro de Salud de San Paio y el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, para comprobar el funcionamiento de TELEA, tanto en el ámbito de la atención primaria, como en el ámbito de la atención hospitalaria.

Las reuniones de trabajo de estos días, se enmarcan dentro del proyecto CIRCE Joint Action Transfer of Best Practices in Primary Care, una iniciativa en la que participan 14 países europeos, y en la que la Agencia Gallega de Conocimiento en Salud (ACIS) y el Sergas intervienen como propietarios de la plataforma TELEA.

Seguimiento de pacientes en su domicilio

TELEA es la plataforma de telemonitorización del Servicio Gallego de Salud para el seguimiento de los pacientes en el domicilio. Así, emplea las tecnologías de la comunicación para mantener en contacto a los profesionales sanitarios y a sus enfermos, con el ánimo de facilitar la monitorización de su estado de salud, al tiempo que evita su desplazamiento ate el centro de salud.

El sistema de telemonitorización gallego resultó fundamental durante los últimos años para el seguimiento de la pandemia de la covid-19. Con todo, su objetivo principal es mejorar de la calidad de vida de los enfermos a través de un seguimiento estrecho encaminado a detectar, con la mayor agilidad posible, descompensaciones en los indicadores de salud.

Con su prueba en los sistemas sanitarios sueco e italiano, la telemonitorización gallega se sitúa como modelo de referencia en el ámbito de la telemedicina en atención primaria en el conjunto de la Unión Europea.

Hace falta destacar que la plataforma TELEA está en constante crecimiento y evolución. Así, el número de enfermos crónicos incluidos en esta plataforma se triplicó entre los años 2022 y 2023, superando en la actualidad la cifra de los 4.600 pacientes crónicos con seguimiento diario, y las cerca de 7 millones de biomedidas inscritas.

La monitorización de estos pacientes aborda protocolos en materia de diálisis domiciliaria, el control de la diabetes, de la EPOC, de la hipertensión arterial, de cuidados paliativos en el caso de hospitalización a domicilio, o de la insuficiencia cardíaca, entre otros.