La Xunta extenderá el sistema XIDE para agilizar la citación y ofrecer consultas más resolutivas en la atención primaria

El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, visitó hoy el centro de salud Islas Canarias, donde presentó los resultados de la iniciativa piloto XIDE, puesta en marcha en atención primaria en noviembre del pasado año por el Ejecutivo gallego, con el objetivo de agilizar la citación y ofrecer consultas más resolutivas. Este sistema, -tal y como anunció el conselleiro-, la Xunta lo extenderá a más modalidades, diseñando un XIDE específico para pediatría y para más servicios. De manera inmediata se extenderá a los 14 servicios que ayer firmaron sus Planes locales de salud y la intención de la Xunta es intentar buscar el máximo consenso para ello, y llevarlo al resto de servicios en este año.

Gracias al XIDE, -señaló el conselleiro-, “vamos a poder agilizar las consultas porque podremos evitar duplicidades de citas o consultas que acaban derivando a otro profesional más indicado. XIDE indica un camino directo hacia la consulta más resolutiva y que más se ajusta a la necesidad del paciente”.

Tal y como destacó el conselleiro, el departamento sanitario gallego detectó, con este pilotaje, que alrededor del 50% de las consultas no programadas que entran cada día en un centro de salud no requieren necesariamente la intervención de un médico; que casi un 30% pueden ser atendidas de manera directa por personal de enfermería y otro 15% por categorías como el farmacéutico de atención primaria, el trabajador social, el odontólogo o el propio personal administrativo. Esto nos obliga, -remarcó el conselleiro-, a organizar los servicios de primaria de otro modo, a través de las nuevas carteras de servicios de las categorías que fue aprobando el Consejo Técnico de Atención Primaria y con los Planes Locales de Salud, como los firmados ayer, que definen un programa coordinado de acción entre todos los profesionales del centro.

También se detectó en la iniciativa piloto que más de la mitad de las demandas que entran sin previo aviso en el centro de salud no necesitan de una respuesta inmediata o en el día, sino que pueden ser programadas en el próximo hueco disponible del profesional. Esto trae como consecuencia, -prosiguió el conselleiro-, que hagamos otra gestión de las agendas, tal y como está realizando el Sergas con la implantación de las agendas de calidad para todas las categorías profesionales, y que ya están en marcha en medicina de familia y enfermería.

Asimismo, García Comesaña remarcó como otro de los resultados del pilotaje a comprobación de que los primeros puestos entre los motivos de consulta para el personal médico eran actos sanitarios con un carácter más burocrático, como la gestión de incapacidades temporales o la elaboración de informes médicos o automatizables o derivables a técnicos de salud. A tal efecto, entre las medidas llevadas a cabo por la Xunta destacó que ayer comenzaron a trabajar de manera centralizada los primeros técnicos de salud contratados por el Sergas para realizar tareas de apoyo a los médicos del primer nivel asistencial

En definitiva, -dijo el conselleiro-, “el XIDE nos dio mucha información para emprender otras reformas pero también es una reforma en sí mismo en la manera de gestionar la demanda en los centros”. Se trata, pues, de un sistema diseñado por profesionales sanitarios que ayuda al personal administrativo a orientar al paciente hacia el profesional que mejor puede resolver su demanda.

Nuevo modelo de atención primaria

Tal y como destacó el titular de la cartera sanitaria en su intervención, la Xunta lleva tiempo desarrollando un nuevo modo de entender la atención primaria con los técnicos de salud, con los planes locales de salud, o con la plataforma CRM100 que permite que haya centros que devuelvan en el día el 99% de las llamadas recibidas en un tiempo medio de 45 minutos. También remarcó otras iniciativas tomadas por el Gobierno gallego como la creación de la nueva categoría de facultativos especialista en primaria, un total de 106 plazas, y otras reformas ya señaladas como las nuevas carteras de servicios o las agendas de calidad.

Para el conselleiro, la situación compleja que atraviesa la atención primaria “necesita de soluciones valientes y creativas que rompan inercias y formulen maneras distintas de hacer las cosas”.

En paralelo a estas medidas organizativas, el conselleiro destacó el incremento en materia de recursos humanos y de equipación tecnológica. En lo que a Lugo respecta, en materia de recursos humanos, y en cumplimiento del Plan gallego de atención primaria 2019-21, se crearon, en estos últimos tres años, 18 nuevas plazas en los centros de salud de esta ciudad. En el apartado de equipación tecnológica, y con el objetivo de hacer más resolutiva la atención primaria, en los últimos dos años los centros de salud de la ciudad de Lugo recibieron equipos por un importe superior a los 160.000 euros.

También remarcó García Comesaña que, en el Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria, aprobado por la Xunta la finales del pasado año, la ciudad de Lugo tiene un papel destacado con la reforma del centro de salud de la Milagrosa, la construcción de un nuevo centro en el barrio del Sagrado Corazón, o la reforma del centro de salud de la Plaza de Ferrol.

En el acto de hoy, en el que estuvieron presentes el delegado territorial de la Xunta Javier Arias; el gerente del área sanitaria, Ramón Ares; y la directora general de Planificación y Reforma Sanitaria de la Consellería de Sanidad, Estrella López-Pardo, también intervinieron la jefa de servicio con el centro de salud, Sofía López, que remarcó que el XIDE es un programa útil porque de la seguridad en el que es la priorización de consultas y homogeniza la atención de todos los profesionales; y Pablo Martínez, profesional de servicios generales del centro de salud, quien señaló que el XIDE es una herramienta que ayuda a gestionar las citas, rompiendo con la forma tradicional y dándonos la pauta para saber que profesional va a atender la consulta de modo más eficiente.