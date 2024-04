La Xunta financiará la contratación de 50 profesores universitarios y exige al Ministerio de Universidades que garantice que asumirá la parte que le corresponde

Los conselleiros en funciones de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, y de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, anunciaron hoy que la Xunta financiará la contratación de 50 profesores universitarios, esto es, un tercio del total de 150 plazas estimadas para Galicia, y exigirá al Ministerio de Universidades garantías del pago –aún con los Presupuestos prorrogados– de las plazas que se comprometió a asumir.

Así lo explicaron a los rectores de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López; de la de Vigo, Manuel Reigosa, y de la de A Coruña, Ricardo Cao, en una reunión mantenida esta mañana en San Caetano para informarlos de los pormenores de la última Conferencia General de Política Universitaria, en la que se abordó este asunto.

En el transcurso de la reunión, el titular del departamento educativo del Gobierno gallego explicó que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades no había ofrecido ningún tipo de diálogo al respecto, “sino que hizo un chantaje a las administraciones autonómicas”. “Se trata de un nuevo ejemplo de –yo invito y tu pagas– a lo que nos ha acostumbrado el Gobierno central, que suele imponer nuevas leyes que implican más gasto para las comunidades autónomas, sin acompañarlas de una memoria económica ni de transferencias de presupuestos”, explicó Román Rodríguez.

“Somos ahora las comunidades las que tenemos que hacer frente a un problema generado por la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, una normativa que Moncloa en el negoció con los agentes implicados y que está generando dificultades presupuestarias en las universidades y, como consecuencia, en las administraciones autonómicas que las cofinanciamos”, explicó.

Agravio a las universidades cumplidoras

El conselleiro de Educación destacó el buen trabajo de las universidades gallegas “que tienen sus cuadros entre los más estabilizados del Estado, por lo que la medida tiene menos impacto”. En este sentido lamentó que otras universidades de fuera de Galicia se vayan a ver más beneficiadas por este plan, a pesar de no tener hecho una buena política laboral interna. “Del mismo modo existe un agravio comparativo entre las comunidades y las que nos esforzamos por mantener la estabilidad somos descompensadas”, señaló.

Delante de esta situación, y a pesar de no estar conformes con el plan propuesto por el Ministerio, la Xunta decidió cumplir su parte y asumir con fondos propios el coste del tercio de las plazas que le corresponden, según el criterio impuesto por el departamento dirigido por Diana Morant. En cualquiera caso, exigirá al Gobierno central que garantice que va a pagar a las universidades a totalidad de las plazas que les toca contratar ya este año.

En este sentido, los conselleiros explicaron que el Ministerio no fue quien de aclarar como va a hacer frente al pago de las plazas de profesorado ayudante doctor que se comprometió a asumir en su totalidad este año, toda vez que no va a haber nuevos Presupuestos. Asimismo, el Gobierno central aun no remitió “ni aclara la fecha en la que lo va a hacer” el convenio bilateral que va a imponer a las comunidades autónomas para este fin.

“Pese a todo esto, la Xunta tiene una responsabilidad cara las universidades públicas gallegas, cara al país en definitiva, por lo que vamos a cofinanciar la parte correspondiente de este proceso y apoyar a las universidades para poder implementar esta medida”, afirmó Román Rodríguez.