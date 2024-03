La Xunta firma con la Fundación Monte do Gozo un convenio para el desarrollo del programa terapéutico Proyecto Hombre

El conselleiro de Sanidad en funciones, Julio García Comesaña, firmó hoy un convenio de colaboración entre el Sergas y la Fundación Monte do Gozo, para el desarrollo del programa terapéutico educativo “Proyecto Hombre” de atención integral de personas en riesgo y con trastornos adictivos y del programa de tratamiento y rehabilitación, en régimen de comunidad terapéutica, de la dependencia alcohólica. Por parte de la Fundación, firmó el convenio su directora Ofelia Debén.

No acto de hoy, que tuvo lugar en la comunidad terapéutica Proyecto Hombre del Val do Dubra, estuvieron presentes, asimismo, el director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, Jorge Aboal, el presidente del Patronato de la Fundación Monte do Gozo, Ramón Gómez Crespo, así como el presidente nacional de Proyecto Hombre, Manuel Molinos. En la visita a las instalaciones de la comunidad terapéutica, el conselleiro saludó al equipo de profesionales asistentes la una jornada sobre la función de trastornos de la personalidad límite en los comportamientos adictivos.

En concreto, la Xunta destinará al convenio con la Fundación Monte do Gozo una partida de 1.196.770 euros. A lo largo del año 2023, fueron asistidas al amparo de este convenio un total de 511 personas beneficiarias, de los que 434 son hombres y 77 mujeres.

El Programa terapéutico Proyecto Hombre incluye la prestación de servicios sanitario-asistenciales a personas con problemas derivados del consumo de drogas, alcohol o conductas de juego patológico, a través de diferentes subprogramas (adicción a los opiáceos, a los psicoestimulantes, ludopatías, etc.).

Tratamiento multidisciplinar y personalizado

En la actualidad, las adicciones son consideradas una enfermedad que requiere de un tratamiento multidisciplinar y personalizado. Así, ante cualquier problema relacionado con las mismas, se aconseja acudir a un centro de tratamiento específico directamente, o bien, solicitar ayuda a los profesionales de atención primaria, para que puedan evaluar cada uno de los casos, y derivarlos a los centros que procedan.

Al respeto, hace falta remarcar que la Xunta aprobó recientemente convenios de colaboración entre el Sergas y nueve entidades sin ánimo de lucro para la asistencia a pacientes con trastornos relacionados con sustancias y otros trastornos adictivos, hasta conseguir los 7.764.100 euros. De este modo, el Ejecutivo gallego incrementará este año en más de medio millón de euros la inversión de los convenios que el departamento sanitario gallego mantiene para el desarrollo de programas de asistencia sanitaria especializada desde un enfoque biopsicosocial.