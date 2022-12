La Xunta formará a personas trabajadoras en prevención del acoso laboral gracias a la colaboración con Unión Profesional de Galicia y Agaxen

Santiago de Compostela, 3 de diciembre de 2022 La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdad, María Jesús Lorenzana, firmó un convenio con la Unión Profesional de Galicia (UP) y Asociación galega de profesionais da auditoría sociolaboral de xénero e da prevención do acoso e da violencia de xénero en las organizaciones (Agaxen) para otorgar formación en materia de igualdad y para la prevención del acoso sexual en el entorno laboral a las personas trabajadoras y profesionales del empleo autónomo.

En este marco, a través de la Dirección General de Relaciones Laborales de la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad, se impartirán cursos en teleformación. La Xunta dispondrá los medios técnicos y personales necesarios para llevar a cabo las propuestas y UP y Agaxen, colaborarán con el diseño del contenido de las actividades formativas y la captación de las personas participantes.

El convenio, que no incluye contraprestación económica, contará con una vigencia de cuatro años, hasta 2026, período en el que se impartirán las acciones formativas.

Con esta medida, la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdad quiere introducir una visión social del género en el ámbito laboral a través de sus políticas públicas como esta propuesta de formación que tiene por objetivo último combatir lo acoso sexual en el trabajo, con la aplicación de los principios de igualdad, responsabilidad individual, orientación en igualdad y perspectiva de género.

En la UP están representados numerosos colegios profesionales de diferentes áreas que trabajan en contacto directo con otros entornos laborales. Agaxen, por su parte, llevar a cabo un papel muy activo en la prevención y lucha contra lo acoso sexual dentro del ámbito de la empresa y de las organizaciones laborales. ambas entidades constituyen para la Xunta de Galicia piezas claves para labores de prevención de situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral.