La Xunta homenajea a los 155 profesionales del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés que se jubilan

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, presidió esta mañana, en la Delegación Territorial de la Xunta, el acto de homenaje a los 155 profesionales del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés que se jubilan en el presente año. Durante el acto, en el que también estuvo presente el gerente del área sanitaria, José Flores Arias, el titular de la cartera sanitaria del Ejecutivo gallego trasladó a los profesionales su agradecimiento por el trabajo, entrega y compromiso. “No solo configuráis un perfecto ejemplo de lo que es la gran familia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, sino que también ejemplificais que la sanidad pública gallega tiene en el personal su capital más importante, por el nivel de calidad que aportasteis a lo largo de estos años”.

En menos de dos años se hará realidad el Nuevo Montecelo, “y vosotros formaréis parte de él, ya que contribuisteis a construir el ecosistema para que todo esto haya sucedido”. El resultado, -dijo Comesaña-, “será un hospital que reunirá las 5 S, seguro, siempre amable, sostenible, saludable y solidario”.

Durante estos años, “fuisteis los protagonistas de muchas transformaciones a las que le disteis sentido, con una atención sanitaria de calidad, siendo pioneros en su humanización”. Al respeto, Comesaña citó el reconocimiento al Servicio de Dermatología del Chup en los premios Best in Class; al servicio de Digestivo por la atención al paciente con hepatitis C; o al complejo hospitalario en la categoría de mejor organización integrada en atención primaria.

Muchos de los premios se deben, -dijo el conselleiro-, “a que los profesionales supieron situarse a la vanguardia en las nuevas tecnologías”, como es el caso del anuncio del servicio de aparato digestivo para usar nuevos sistemas de inteligencia artificial destinados a mejorar los cribajes de cáncer de colon. Además, el hospital universitario pontevedrés cuenta con una de las primeras unidades acreditadas a nivel nacional para consulta monográfica de trastornos del movimiento.

También incidió en su intervención el conselleiro en el trabajo realizado por el personal durante la pandemia, “en la que demostrasteis, de una manera más especial, vuestra calidad humana. Si conseguimos superar eso fue gracias a los profesionales que luchasteis sin descanso”, -concluyó Comesaña-.

En el acto de homenaje, en representación de los jubilados, habló el ginecólogo Antonio López Portela.