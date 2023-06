La Xunta impulsa en el Gaiás el primer centro de Galicia con la capacidad tecnológica para producir y exhibir proyectos de artes digitales de máximo nivel

La Xunta de Galicia viene de licitar el contrato para que Galicia cuente con su primer Centro de Artes Dixitais, que será también una equipación de referencia en España para este tipo de tecnologías. La previsión es que los trabajos comiencen este otoño con el fin de que pueda estar en marcha a finales del 2025.

El director general de Cultura del Gobierno gallego, Anxo M. Lorenzo, y la directora gerente de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia, Ana Isabel Vázquez, coincidieron esta mañana en asegurar que esta nueva equipación marcará “un salto extraordinario en la modernización del sector cultural gallego” y permitirá a Galicia aprovechar “la ventana de oportunidades que las tecnologías digitales están ofreciendo cómo motor de desarrollo cultural y económico”.

El centro se situará en un espacio enterrado en desuso de la Cidade da Cultura, una superficie de 4.400 metros cuadrados correspondientes a lo que en su día iban a ser los aparcamientos del Teatro de la Música, uno de los edificios no construidos del proyecto original del Gaiás. “La apertura de este centro no supone, por lo tanto, la construcción de un nuevo edificio, sino la adaptación de sótanos que ya existen y que no tienen uso”, subrayó el representante de la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades.

En esta misma idea abundó la directora de la Cidade da Cultura, que hizo hincapié en el ahorro que supone situarlo en el Gaiás ya que, además de no tener que adquirirse un solar con los parámetros que se necesitan para un centro de estas características, se aprovecharán las redes tecnológicas, de energía y seguridad existentes en el Gaiás, así como las sinergias y conexiones con otros servicios localizados en la Cidade da Cultura, como la AMTEGA, Polo GaiásTech o el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) dependiente del CSIC.

La oportunidad que ofrece la existencia de este emplazamiento permitirá, por lo tanto, que el presupuesto de licitación sea de 4,5 millones (distribuidos en varias anualidades), importe que se rebajará durante lo proceso de competición por la adjudicación del contrato.

La directora gerente de la Cidade da Cultura aseguró que los trabajos de adaptación de estos sótanos no afectarán al normal funcionamiento de las instituciones ubicadas en el Gaiás ni de las actividades que se realizan normalmente. Del mismo modo, precisó que el futuro centro -que ocupará un espacio enterrado- tampoco alterará o interferirá en el valor arquitectónico singular del complejo.

Tecnología de última generación

El futuro centro contará con tecnología de última generación para vivir experiencias inmersivas y de realidad virtual y aumentada, así como zonas de videomapping para intervenciones artísticas de gran formato, áreas de experimentación con laboratorios creativos y espacios para la formación de la comunidad escolar y artística.

El centro se pondrá en marcha con la vocación de convertirse en un espacio de exhibición de referencia en España para acoger proyectos artísticos ambiciosos desenvolvidos a partir de las artes digitales. Al mismo tiempo, desarrollará una actividad como banco de experimentación donde las generaciones de creadores y creadoras gallegas encuentren recursos innovadores para llevar a cabo su acción creativa.

Anxo M. Lorenzo destacó también la conexión de este proyecto con la estrategia de digitalización de la cultura que está llevando a cabo la Xunta de Galicia, y situó esta equipación como una pieza clave para preservar y divulgar el patrimonio material e inmaterial. En esta apuesta también se enmarca la futura Ley de cultura digital de Galicia que está elaborando la Consellería dentro del Plan Xeración Cultura, donde la modernización y la digitalización es una de las líneas de trabajo prioritarias.