La Xunta impulsa la Estrategia de economía circular del Sergas para canalizar las medidas dirigidas a garantizar la sostenibilidad del sistema de sanidad público

La Xunta de Galicia impulsará la Estrategia de economía circular del Sergas, un instrumento propio de planificación y orientación en el que se recojan todas aquellas medidas dirigidas a garantizar un sistema de sanidad público más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Así lo comprometieron esta mañana la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, que firmaron en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) un convenio de colaboración por el que ambas partes acuerdan trabajar conjuntamente en materia de clima y salud, así como colaborar en la redacción del mencionado documento.

El objetivo pasa por dotar al Sergas de una herramienta propia que marque la hoja de ruta a seguir para todos los centros y hospitales públicos de Galicia de cara a reducir la producción de residuos, optimizar su gestión desde una perspectiva circular y avanzar en la sostenibilidad del sistema sanitario.

Precisamente, los dos conselleiros pusieron al HULA como ejemplo de la contribución que se puede hacer desde las instalaciones dedicadas al ámbito de la salud a la lucha contra el cambio climático y al cumplimiento del objetivo de conseguir una Xunta 100% neutra en carbono. Además, el HULA también lleva más de una década apostando por la economía circular para avanzar hacia un sistema sanitario sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

En este sentido, hace falta recordar que el hospital lucense es un centro pionero en cuanto a medidas para reducir su huella ecológica y como miembro del proyecto Race to Zero trabaja para conseguir una merma del 60% de sus emisiones en el año 2030, un objetivo compartido por el conjunto de centros que integran el Sergas.

En este sentido, Ángeles Vázquez incidió en que la lucha contra el cambio climático pasa por reducir la producción de residuos en todos los ámbitos, incluido el sanitario, y sustituir el actual modelo de consumo lineal, basado en el concepto de producir, usar y tirar, por otro más sostenible en el que se alargue la vida útil de los recursos.

“Cuidar de la salud del planeta también es cuidar de la salud de las personas, por eso sanidad y medio ambiente deben ir siempre juntos”, subrayó la conselleira, que aseguró que contar con una hoja de ruta propia y en línea con los objetivos de la Estrategia gallega de cambio climático y energía y de la Estrategia gallega de economía circular le permitirá al Sergas reducir la producción de residuos y seguir implementando medidas para garantizar una gestión integral y más adecuada de los que se generen en sus centros.

Memoria Under2

Asimismo, Ángeles Vázquez enmarcó la futura Estrategia del Sergas en la apuesta de la Xunta por una Galicia “cero en emisión netas” a través del impulso de diferentes actuaciones frente al cambio climático. Recordó una de las últimas, la firma de la memoria Under2 en el marco de la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) y también citó el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la ONU a través de la llamada Agenda 2030.

Por su parte, el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, destacó que este acuerdo de colaboración afianza el compromiso de la Xunta con un sistema sanitario 100% resiliente, sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

“Apostar en economía circular es garantía para ser más eficientes, ahorrar en costes, disminuir en emisión de carbono y reducir el impacto ambiental lo máximo posible”, indicó. En este punto, recordó que, desde 2019, la economía circular viene siendo, precisamente, eje vertebrador de las acciones puestas en marcha por el Sergas. Una experiencia, añadió, que servirá ahora para el diseño de la Estrategia de economía circular del Servicio Gallego de Salud.

El Sergas, referente en la lucha en contra del cambio climático

Asimismo, destacó que el Servicio Gallego de Salud lleva más de una década inmerso en un proceso de transformación hacia un sistema sanitario sostenible y resiliente, poniendo en marcha iniciativas innovadoras, como los proyectos Low Carbon y el Life Resystal, que promueven la sostenibilidad.

En esta lucha contra el cambio climático, el Sergas es referente a nivel internacional. Forma parte del proyecto europeo Race to Zero de las Naciones Unidas y es socio oficial de la New European Bauhaus.

Inversiones en energía renovable

Dentro de la apuesta por las energías renovables, García Comesaña anunció una inversión de más de 2 millones de euros para la colocación de placas fotovoltaicas en los hospitales Lucus Augusti, Santiago, Pontevedra, O Barco, Monforte y el Meixoeiro.