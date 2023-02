La Xunta informa al ayuntamiento de Mugardos de la convocatoria de las ayudas de 400.000 € para las fiestas de interés turístico de Galicia

Mugardos (A Coruña), 9 de febrero de 2023 La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, mantuvo esta mañana un encuentro de trabajo con el alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus, en la que abordaron diferentes temas de interés para el municipio.

Aneiros le informó de la reciente convocatoria de las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas a ayuntamientos para el apoyo, promoción y difusión de las fiestas declaradas de interés turístico de Galicia, como la Festa do Polbo. Se trata de una línea de financiación de la Administración gallega que había quedado en suspenso durante la pandemia y que se recupera este año.

Estas subvenciones, dotadas de un crédito de 400.000 €, tienen por objeto sufragar parcialmente las inversiones directamente vinculadas al apoyo, promoción y difusión de las fiestas declaradas de interés turístico de Galicia, destacando que únicamente será subvencionable un evento por Ayuntamiento solicitante. No serán objeto de subvención las fiestas que, además de la declaración de interés turístico de Galicia, cuenten con la declaración de fiesta de interés turístico nacional y/o internacional.

Podrán ser beneficiarios los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Galicia en que se celebren durante el año 2023 fiestas declaradas de interés turístico de Galicia. Asimismo, podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las agrupaciones que, no teniendo personalidad jurídica, estén integradas por municipios en que se celebren fiestas declaradas de interés turístico de Galicia.

Las actuaciones subvencionables podrán conseguir un máximo de ayuda de 3.000 euros, siempre que los gastos subvencionables sean iguales o superiores la este importe. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos, teniendo como plazo de presentación máximo el próximo 25 de febrero.

En las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, hay siete celebraciones que cuentan con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico de Galicia: la Festa do Polbo de Mugardos, la romería de A Fraga (As Pontes), As Pepitas (Ferrol), el Oenach Atlántico (Narón), la Festa do Pan de Neda y el Pantín Classic Galicia Pro (Valdoviño).

Durante el encuentro, la delegada territorial también le recordó al alcalde que están abiertas las convocatorias de las ayudas del Fondo de Compensación Ambiental, así como las destinadas a la creación o mejora de las infraestructuras, dotaciones, instalaciones y equipaciones vinculados a la prestación de servicios municipales.