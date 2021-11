La Xunta inicia un amplio programa con motivo del 25-N con jornadas de sensibilización en la universidad y formación en los ayuntamientos contra la violencia de género

La Xunta llevará a cabo un amplio programa de actividades con motivo del 25-N, Día internacional contra la violencia de género, en el que se incluye, entre otros, una campaña de sensibilización y prevención de la violencia sexual entre la juventud dirigida a la universidad, un concurso de carteles para los centros de educación no universitaria y un plan de formación en los ayuntamientos y en los centros de información a la mujer (CIM). Todas estas actuaciones, que organiza la Consellería de Empleo e Igualdad, tienen un mismo objetivo: concienciar a la sociedad sobre la lacra social que es la violencia de género.

La tercera edición de la Jornada de sensibilización y prevención de la violencia sexual contra la juventud, que se enmarca en la campaña autonómica Agresión Off, yo digo no a la violencia sexual, tendrá lugar en los siete campus de las tres universidades gallegas e incluye charlas divulgativas impartidas tanto por personal experto en esta materia como docentes de las unidades de igualdad de las tres universidades. Es preciso recordar que la violencia sexual, los abusos sexuales y el acoso sexual son formas de violencia de género en la Ley gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género.

La campaña, con la que colabora la Universidad, comienza mañana 8 de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Educación de Santiago (Campus Vida) y continuará a lo largo de este mes: el día 10 de noviembre en Ourense, el 11 en Ferrol, el 16 en A Coruña, el 17 en Pontevedra, el 23 en Lugo y el 24 en Vigo. La inscripción para participar en esta iniciativa es gratuita y se puede realizar 48 horas antes de la celebración de cada jornada a través de la página web www.xornadasagresionoff.gal. Al finalizar se entregará un diploma acreditativo de asistencia a las personas participantes.

El programa de la Xunta con motivo del 25-N incluye además este año un Plan de formación para los ayuntamientos incluidos en la Red gallega contra la violencia de género y para los centros de información a la mujer (CIM). En cuanto a la iniciativa dirigida a las entidades locales, un total de 189 ayuntamientos participarán en diferentes actividades como exposiciones, talleres y charlas, entre otros, que se desarrollará hasta finales de año. En total, se ofertan 12 actividades diferentes bajo un mismo objetivo: luchar contra la violencia de género.

La formación en los CIM incluye cuatro jornadas formativas sobre atención psicológica, servicios jurídicos, nuevas formas de violencia de género y planificación y programación de acciones en materia de igualdad para 2022. Solicitaron participar en esta actuación cerca de 130 personas trabajadoras de los centros de información a la mujer.

Concurso de carteles

La Xunta, por otro lado, y dentro de las actividades con motivo del 25-N, convocó un certamen el pasado mes de octubre de imágenes gráficas y piezas audiovisuales. Está dirigido a los centros de educación no universitarios que pueden presentar sus trabajos hasta el próximo 15 de noviembre. La página web de la Secretaría General de la Igualdad recoge las bases de la convocatoria con la que se pretende enviar un mensaje rotundo del no a la violencia de género y contribuir a que se haga una reflexión al respecto. El plazo de entrega de las participaciones permanecerá abierto hasta las 15,00 horas. El concurso está abierto a los alumnos y alumnas de la enseñanza no universitaria de centros gallegos que imparten educación primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas especiales.

Pueden presentar sus trabajos de manera individual o en equipos constituidos por un docente y un máximo de 8 personas, procurándose la representación equilibrada de alumnos o alumnas. Se priorizará que la elaboración de las imágenes gráficas y piezas audiovisuales formen parte de un trabajo global, que integre la sensibilización y la valoración crítica de la respuesta colectiva ante la violencia de género.

Otras actividades que se desarrollarán para conmemorar el Día internacional contra la violencia de género son el Congreso de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en el Palacio de Congresos de Santiago; el Congreso Medios de Comunicación e Igualdad, el 26 de noviembre en Santiago de Compostela; y la organización de la caminata contra la violencia de género bajo el lema Camino al respeto. Asimismo, la Xunta distribuirá diverso material informativa sobre la campaña NO entre los CIMs, las delegaciones territoriales de la Xunta u oficinas judiciales, entre otros.