La Xunta invita a las pymes gallegas a aprovechar los recursos autonómicos de asesoramiento gratuito para impulsar la responsabilidad social empresarial

Vigo, 22 de noviembre de 2022 La directora general de Relacións Laborais, Elena Mancha, invitó hoy en Vigo la que las pequeñas y medianas empresas (pymes) y micropymes aprovechen los recursos que la Xunta está poniendo a su disposición para continuar impulsando la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) entre el tejido productivo. Mancha intervino en el cierre de la jornada Os novos piares do mercado económico: as persoas e o planeta, organizada en el Círculo de Empresarios de Galicia por la consultoría Todo bien. An ethical company, para promover entre las empresas gallegas los objetivos de sostenibilidad social, ambiental y gobierno corporativo.

En palabras de la directora general, son retos que comparte la Xunta y que lleva años impulsando. De hecho, Mancha recordó que la Xunta es una administración pionera en la promoción de la RSE entre el tejido empresarial, apuntando que en estos momentos su reto principal es conseguir que las pymes y micropymes sigan incrementando su preocupación por la sociedad, el medio ambiente y las personas que le rodean, en línea con los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo).

Entre los programas que el Gobierno gallego está desarrollando en este ámbito, puso en valor Responsabilízate, en el que están participando en la actualidad más de un centenar de empresas con el propósito de promover el bienestar laboral y hacer un tejido productivo más competitivo. Las firmas que completen todo el programa recibirán el Selo de Empresa Responsabilizate, un reconocimiento autonómico por su buen labor. Se trata de una iniciativa con la que se ofrece asesoramiento gratuito a las pymes, haciéndoles una diagnosis inicial para ver los puntos fuertes de la empresa y donde dirigir su estrategia RSE con formación y un plan de acción. Con Responsabilízate, la Xunta también acompaña a las participantes en la implantación de medidas de RSE en su primera fase.

En el marco del programa, la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade está celebrando estas fechas una serie de jornadas por todas las provincias y a nivel gallego por sectores, en colaboración con la Confederación de Empresarios de Galicia. Este mismo jueves, tendrá lugar una sesión en Ourense en la que intervendrán grandes empresas tractoras. “Cada vez más empresas están convencidas de las ventajas de ser responsables, porque la RSE es un valor para la organización y también para la sociedad”, concluyó Mancha.