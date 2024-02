La Xunta lanza la decimotercera edición del certamen Lingua de namorar dirigido a la juventud

La Xunta de Galicia convoca la decimotercera edición de Lingua de namorar, el certamen en línea de mensajes de amor en gallego que busca dinamizar su uso entre la juventud tanto en sus relaciones personales como en internet.

Las consellerías de Cultura, Educación, FP e Universidades y de Política Social e Xuventude, a través de la Secretaría Xeral de Política Lingüística y de la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, respectivamente, dividen, como cada año, el concurso en tres categorías: dos de ellas para la web (A y B) y una exclusiva para Instagram (C). Los mensajes presentados en todas las modalidades podrán enviarse hasta el 1 de abril y deberán estar escrituras en lengua gallega, bien en prosa o bien en verso.

En las categorías A y B se participa a través de la página del concurso mediante un formulario de inscripción. La primera de ellas es para la juventud de 14 a 19 años, mientras que la segunda abarca el tramo de edad de los 20 a los 35. Los mensajes que participen en estas dos categorías no deberán superar los 350 caracteres y serán publicadas en la página del concurso, identificadas por el título y el número que se les asigne. Las declaraciones de amor ganadoras serán las únicas que, posteriormente, se identifiquen con el nombre y apellidos de los autores.

Por su parte, la categoría C, exclusiva para Instagram, está abierta a toda la juventud de los 14 a los 35 años, que podrá participar directamente en la imagen habilitada para el concurso en el perfil @xuventudegalicia. En este texto se indicará, en primer lugar, un cancelo que recoja el título y, a seguir, el mensaje de amor. Al final de dicha publicación se añadirá también el cancelo #LinguaDeNamorar. Además de eso, las personas participantes deberán etiquetar dos amistades de Instagram y seguir las cuentas @linguagalega y @xuventudegalicia. En esta modalidad los mensajes no podrán exceder los 200 caracteres.

Fase de votación y personas ganadoras

En el caso de las categorías A y B habrá dos fases de selección. En la primera de ellas, del 2 a 7 de abril , las personas que lo deseen podrán votar por sus mensajes favoritos en la página del concurso, previo registro en esta. Después, el jurado elegirá las propuestas ganadoras de entre las 50 más votadas de cada categoría.

En el caso de la categoría C, el jurado hará una preselección de seis mensajes de entre todas las presentadas y, posteriormente, del 16 a 21 de abril , el público podrá votar por su favorita. Finalizado el plazo de votación se computarán los me gusta que reciba cada mensaje y ganará aquella que consiga un mayor número de me gusta por parte del público.

El listado con los nombres de las personas ganadoras y finalistas en las tres categorías se publicará el 24 de abril tanto en las páginas web de Xuventude y en el Portal de la Lengua Gallega como nos perfiles de Instagram @XuventudeGalicia y @LinguaGalega. En el caso de la categoría C, la persona autora del mensaje ganador se pondrá en contacto con la organización antes de 30 de abril para reclamar el premio y facilitar los datos de contacto.

Premios y ceremonia de entrega

En lo tocante a los premios,se establecen tres por cada una de las categorías de edad A y B. Los primeros recibirán un patinete eléctrico, los segundos un altavoz bluetooth JBL y los terceros unos cascos sin hilos. Por su parte, la categoría C tendrá una única persona ganadora, que recibirá un patinete eléctrico.

La fecha de la ceremonia de entrega de los premios se publicará en el espacio web específico de este concurso, donde también se podrán consultar las bases completas para participar.