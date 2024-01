La Xunta lanzará una tercera ruta de la Furgoteca para este 2024 en la provincia de Ourense

El director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, mantuvo una reunión de trabajo con alcaldes y representantes de los 10 nuevos ayuntamientos de la provincia de Ourense que se proponen para incorporar a una tercera ruta de La Furgoteca, la que se pondrá en marcha este mismo año. “Tras el primero año de la biblioteca móvil y sus buenos resultados, queremos continuar ampliando el servicio para llegar al mayor número posible de ayuntamientos rurales”, anotó Anxo M. Lorenzo.

Tras el éxito de las dos primeras rutas que recorrieron 20 ayuntamientos de las provincias de Lugo y Ourense el pasado 2023 con más de 11.000 préstamos, la Xunta de Galicia incorporará una tercera ruta para continuar ofertando este servicio, en coordinación con los ayuntamientos participantes. Esta tercera biblioteca móvil pretende llevar libros y cultura a los municipios de Lobeira, Muíños, Padrenda, Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Ramirás, Sandiás, Sarreaus y Verea.

Libros, actividades y conexión a internet

El servicio de A Furgoteca comenzó en marzo de 2023 a recorrer los ayuntamientos lucenses de Baleira, Cervantes, Folgoso do Courel, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Samos y Triacastela, así como a las localidades ourensanos de Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Castrelo do Val, Cualedro, A Gudiña, Laza, Oímbra, Trasmiras y Vilardevós, consiguiendo un total de 11.665 préstamos, 12.050 visitas, 300 actividades y 5.483 asistentes a las actividades.

Estos 10 ayuntamientos ourensanos que se pueden sumar a la nueva ruta podrán ofrecer al vecindario el acceso a uno amplio catálogo de libros, películas, música, juegos y publicación periódicas sin necesidad de desplazarse, pues A Furgoteca visita los espacios más concurridos y también aldeas del ayuntamiento. Además, también sirve para tramitar altas en el carné y ofrecer a los usuarios conexión a internet, equipos informáticos portátiles e impresora, así como numerosas actividades culturales.

Con esta nueva ruta de A Furgoteca, la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades quiere seguir contribuyendo a garantizar el acceso a la cultura a todos los gallegos sea cuál sea el territorio en el que viven, en línea con la futura Ley de cultura inclusiva y accesible de Galicia, llegando a los ayuntamientos rurales en los que no existe servicio de bibliotecas y dando, así, “respuesta a las necesidades de la población para que vivan en igualdad de condiciones”, concluyó el director xeral de Cultura.