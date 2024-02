La Xunta participa en el estadio Anxo Carro en la prueba de una solución con tecnología dron e inteligencia artificial que mejora el análisis táctico en el fútbol

La directora de la Agencia Gallega de Innovación, Patricia Argerey, y el presidente del Club Deportivo Lugo, Tino Saqués, participaron hoy en el estadio Anxo Carro en una demostración de la startup Fly-Flut, que desarrolló una solución que emplea tecnologías de vehículos no tripulados y software de inteligencia artificial para que los equipos de fútbol dispongan de una mejor experiencia de análisis táctico en entrenamientos y partidos.

Fly-Fut es una de las doce participantes en la 5ª edición de la Business Factory Aero (BFAero), el programa de incubación, aceleración y consolidación de proyectos empresariales innovadores en el ámbito de los vehículos no tripulados impulsado por la Xunta en colaboración con la Fundación CEL Iniciativas por Lugo en el marco del Polo Aeroespacial de Galicia.

Frente a las soluciones de grabación táctica con cámara fija, desde torre o desde andamio, el software de Fly-Fut ofrece más imágenes y más datos y con una mayor calidad y aportación información sobre distancias y velocidades sobre la imagen del dron, ofreciendo así un valor diferencial. Sus principales ventajas, aplicables tanto al primero equipo de los clubes como a la cantera, son el ahorro de tiempo de análisis y una mayor precisión y flexibilidad en la toma de planos. Esto facilita la comprensión, ayuda a mejorar la ejecución y fortalece la confianza de jugadores y cuerpo técnico.

Fly-Fut, que aplica tecnologías de vehículos no tripulados al ámbito deportivo, se suma en la 5ª edición de la Business Factory Aero la otros once proyectos que ofrecen soluciones para emergencias y rescates, gestión y monitorización de flotas de drones, desarrollo de sistemas de propulsión autónomos en órbitas VLEO, análisis e inspección de infraestructuras o formación en el manejo de vehículos no tripulados, entre otras.