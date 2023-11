La Xunta patrocina el arranque de la última gira de Leilía y el cierre de la de Xisco Feijoó con ‘Peixe’

Leilía y Xisco Feijoó protagonizarán en los próximos días cuatro de las citas más destacadas en la agenda musical de este otoño en Galicia, para las que cuentan con el patrocinio de la Xunta. En el primero de los casos, se apoya el arranque de la última gira de las cantareiras, que culminarán así su despedida del público tras 34 años sobre los escenarios, mientras que la colaboración con Xisco Feijoó se centra en los dos conciertos con los que cerrará la presentación de Peixe, su primer proyecto en solitario.

Anque me vou non me vou es el título de la gira de despedida de Leilía, dentro de la que el próximo día 26 actuará en el Teatro Jofre de Ferrol, con entrada gratuita, y el 2 de diciembre lo harán en el Pazo de la Cultura de Pontevedra en el marco de la programación de la feria Culturgal. Los billetes para este segundo directo ya están a la venta en la web https://culturgal.moncake.com/entradas/.

Con más de tres décadas de trayectoria, seis discos publicados, numerosos reconocimientos y miles de kilómetros recorridos de escenario en escenario, Leilía forma parte ya del imaginario colectivo gallego como referente en la difusión de la música tradicional gallega y del papel de las mujeres en la conservación y transmisión de este legado.

En estas actuaciones, el grupo interpretará algunos de sus temas más emblemáticos con los de su último disco, Vidas cantadas, que vio la luz este mismo año.

Por su parte, el cantareiro y bailador Xisco Feijoó le pondrá fin a dos años de gira de Peixe con dos últimas citas en el Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo el día 29 y en el Teatro Afundación de Vigo el 1 de diciembre. Además de con su banda habitual, contará en escena con las colaboraciones especiales de artistas como Fran Sieira, Andrea Posa, las pandereteras de O Fiadeiro o la chelista estadounidense Natalie Haas. En ambos casos, las entradas pueden adquirirse ya en las respectivas plataformas de venta en línea.