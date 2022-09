La Xunta pide la cogobernanza en el reparto de los fondos europeos para sacarles el máximo partido

La Xunta de Galicia advierte de que solo la máxima participación de las Comunidades Autónomas en el reparto de los fondos europeos permitirá que se les saque el máximo partido. Así lo puso de manifiesto el conselleiro de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos, quien participó hoy miércoles en Madrid en un seminario organizado por la Comisión Europea para analizar e impulsar las inversiones para una economía verde, digital y justa, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Miguel Corgos exaltó la oportunidad que los fondos Next Generation suponen para nuestro país, siempre que se les saque el máximo partido para transformar el tejido productivo y favorecer una economía más fuerte y resiliente. En este sentido, recordó que Galicia tiene ya definidos 355 proyectos públicos y privados para transformar la economía gallega, mejorando su competitividad y posición internacional. Más de 350 trabajadores realizan tareas relacionadas con la gestión de estos recursos.

El Gobierno gallego tiene en marcha iniciativas como la Unidad de Proyectos Tractores, para colaborar con el tejido productivo e identificar proyectos susceptibles de aprovechar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR); la Estrategia Next Generation Galicia, para definir las prioridades en la comunidad; la Comisión Next Generation, un órgano para planificar, impulsar y desarrollar los proyectos que pueden obtener financiación del MRR o la Oficina Técnica Next Gen para coordinar la puesta en marcha de iniciativas públicas y privadas y dar soporte técnico a los proyectos públicos, incluidos los ayuntamientos.

Dificultades en la gestión

El responsable de la Hacienda gallega apuntó que, a pesar de la diligencia del Gobierno gallego para el aprovechamiento de los fondos, existen dificultades para su gestión óptima, como la falta de una planificación consensuada. Apuntó que es preciso ligar los proyectos a cada territorio puesto que las iniciativas estratégicas de cada C.A. atienden a distintas necesidades.

Para Miguel Corgos es imprescindible, además, una planificación plurianual que recoja los recursos de los que va a disponer cada administración, para mejorar la capacidad de gestión y acelerar la ejecución de los fondos, al contar con una garantía de cobertura financiera.

El conselleiro de Hacienda y Administración Pública insistió en la necesidad de una cogobernanza real, en línea con el que exige la Unión Europea y para eso ofreció el compromiso del Gobierno gallego para colaborar con el Gobierno central y superar todas las dificultades.