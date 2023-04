La Xunta pone de relieve su apoyo al sector vitivinícola en la entrega de premios de la cata popular de la 60ª Edición de la Feira do Viño de O Ribeiro

El conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participó hoy en la entrega de premios de la cata popular de la 60ª edición de la Feira do Viño do Ribeiro, celebrada en el ayuntamiento ourensano de Ribadavia. Allí, puso de relieve el apoyo de la Xunta a este sector, con iniciativas como la Lei de recuperación da terra agraria de Galicia o la Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas.

En esa línea, el conselleiro hizo hincapié en figuras de la Lei de recuperación como los polígonos agroforestales, que en el ámbito de las cinco denominaciones de origen gallegas del vino -también en la de O Ribeiro- buscan darle un impulso al cultivo de viñedo, posibilitando el incremento de la producción vitivinícola de calidad por medio de actividad económica que contribuye a frenar el abandono y, al tiempo, a avanzar en la anticipación a los incendios forestales. Tal es el caso -dijo- del polígono de Barzamedelle, en Leiro, el de Prado, en Castrelo de Miño.

José González también hizo alusión a la Estratexia sectoria l, que busca mejorar el posicionamiento de nuestros vinos, aumentar su competitividad en mercados nacionales e internacionales y transformar, de aquí a 2026, la capacidad de generación de valor de los territorios en los que se produce. En ese sentido, recordó también apoyos anuales del Gobierno gallego como los destinados a la promoción del vino en terceros países, a la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas, pero también a la reestructuración y reconversión del viñedo.

Además, según señaló, hay otras líneas de aportaciones como la recientemente convocada para la nueva participación de productores en regímenes de calidad -como las denominaciones de origen y indicación geográficas protegidas del vino-, que se pueden solicitar hasta el próximo 26 de mayo.

Asimismo, la Xunta está al lado de los consejos reguladores, con apoyos para consolidar su funcionamiento y su labor de control como garantizas de la calidad.

El conselleiro do Medio Rural participó el pasado viernes en la inauguración de la 60ª edición de la Feria do Viño de O Ribeiro y hoy lo hace en su última jornada, tras un fin de semana en el que el evento estuvo marcado por degustaciones, talleres de cocina y catas comentadas con cocineros y sumilleres de prestigio.