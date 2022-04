La Xunta pone en marcha un sistema para contabilizar el número de peregrinos que recorren las rutas xacobeas

Arzúa (A Coruña), 14 de abril de 2022.- El vicepresidente primero, Alfonso Rueda, participó hoy en el albergue de Ribadiso en la presentación de una experiencia piloto para poner en marcha un sistema de medición del número real de peregrinos complementario a las estadísticas de Compostelas selladas en la Oficina de Acogida al Peregrino. El nuevo método pretende realizar la medición a través de teléfonos móviles con wifi o bluetooth instalados en determinadas zonas, en este caso en puntos estratégicos del Camino Francés, la ruta xacobea más transitada y que concentra más de la mitad de la afluencia.

De este modo, se puede conocer la concentración de personas en la zona de cobertura del dispositivo y el número de personas atraídas por el Camino de Santiago, ya que cómo explicó Alfonso Rueda, hay más peregrinos que hacen la ruta y no sellan la Compostela o mismo no llegan a Santiago y, por tanto, no figuran en las estadísticas. Por ejemplo, porque por distintas circunstancias, realizan el Camino por etapas o solo algunos tramos.

Al acto también asistieron la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, así como representantes del Cluster Turismo de Galicia y de las asociaciones de amigos del Camino de Santiago.

Por otra parte, en cuanto a las Compostelas inscritas en lo que va de año y, sobre todo en las últimas semanas, se están superando todas las expectativas por encima de las cifras prepandemia y consiguiendo datos históricos en este Xacobeo 21-22. Ya están llegando alrededor de un millar de peregrinos por día y, de hecho, ayer sellaron su credencial 1.600, el máximo diario en todo 2022 y por encima también de los contabilizados en todo el mes de enero.

Desde comienzos de año ya se superaron los 20.700 caminantes, la cifra más alta en este mismo período en toda la historia del Camino y del Xacobeo. Así, se superaron los registros de enero a mediados de abril tanto frente a las más de 18.600 Compostelas en el año récord de 2019 como a las más de 19.100 del anterior Xacobeo 2010.

Las estadísticas muestran que se están rebasando las cifras prepandemia, ya que las más de 9.700 Compostelas de esta primera mitad de abril son siete veces más que las poco más de 1.200 contabilizadas entre enero y todo el mes de abril de 2021. Además, se está percibiendo la reactivación de la peregrinación internacional y casi el 46% de los peregrinos llegados a Santiago desde enero proceden de otros países. Destaca Portugal, que representa más de un 8%, seguido de Alemania, Estados Unidos, Italia, México, Francia o Reino Unido.

El vicepresidente primero incidió en que la mayor afluencia en el Camino de Santiago también es un buen termómetro para mediar las buenas perspectivas turísticas para la Semana Santa, en la que se prevén ocupaciones entre lo 60% y el 80%, mismo superiores en zonas como Santiago de Compostela, Ferrol o Viveiro, Ribeira Sacra y Ourense, y condicionadas a la meteorología y a las reservas finales para los días festivos desde hoy.