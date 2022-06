La Xunta presenta el cartel de O Son del Camiño que reunirá en el Monte del Gozo a 47 artistas nacionales e internacionales a próxima semana

La directora de Turismo, Nava Castro, participó hoy en la presentación del cartel de los conciertos de O Son do Camiño que reunirá en el Monte del Gozo a 47 artistas nacionales e internacionales de primer nivel en el Monte de Gozo los próximos 16,17 y 18 de junio.

Así lo dieron a conocer hoy Nava Castro junto con representantes de las empresas organizadoras, Esmerarte y Bring The Noise, además de uno de los patrocinadores, Estrella Galicia. La directora de Turismo de Galicia indicó que “estar hoy aquí en la presentación de uno de los festivales más grandes y más esperados de todo el año, que además este año batirá el récord de asistencia con 42.000 personas por día, es un auténtico orgullo para mí, para Galicia y para los gallegos y gallegas”.

Este evento volverá a situar a Galicia como referente musical y será uno de los mayores atractivos culturales este verano, coincidiendo además con el Xacobeo. O Son do Camiño contará con el cartel más grande de su historia, con las actuaciones de The Chemical Brothers, C.Tangana, Sebastián Yatra, Guadi Gallego, The Killer Barbies, Furious Monkey House, Liam Gallagher, Budiño, Jason Derulo, Dani Martín, Rigoberta Bandini, Triángulo de Amor Bizarro y Pablo Lesuit, entre otros.

Nava Castro indicó que los conciertos del Xacobeo son ya un emblema y una señal de identidad en los años santos y son además un puntal en la recuperación tanto del sector cultural como del turístico, ya que en estas fechas miles de personas llenan la capital gallega y posicionar a Galicia como sinónimo de calidad. “Disfrutaremos de la mejor música con el mejor ambiente y un entorno mítico e incomparable: el Monte del Gozo”, destacó la directora de Turismo de Galicia.

“Mediante este tipo de celebraciones, le decimos a España y al mundo, que Galicia, nuestra tierra, está preparada para el turismo a través de una oferta cultural sin parangón, que el Camino a Santiago es el Camino de la excelencia”, indicó Nava Castro que indicó que en lo que va de año ya fueron selladas alrededor de 106.000 Compostelas, y más de 1 millón de turistas visitaron nuestra comunidad en el primero cuatrimestre del año.

En colaboración con la Consellería de Política Social y Juventud, habrá un stand específico con actividades lúdico-formativas dirigidas especialmente a la gente joven.

O Son do Camiño enmarcara en la programación de Conciertos del Xacobeo, un evento que desplegará música y espectáculo por toda Galicia con 300 artistas de primer nivel que llegarán a todos los rincones de la comunidad para celebrar un Año Santo extraordinario.